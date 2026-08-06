Retenciones de 3 kilómetros en la A-49 a la altura de Huévar (Sevilla) por el incendio de un vehículo

Archivo - Vehículos en el acceso a Sevilla en la operación retorno. Imagen de archivo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

HUÉVAR DEL ALJARAFE (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de Tráfico ha indicado que la A-49 presenta tres kilómetros de tráfico lento a la altura de Huévar del Aljarafe (Sevilla) por el incendio de un vehículo.

Según ha confirmado la DGT a Europa Press, el suceso ha afectado durante las tareas de extinción al carril derecho de la vía, de manera que ha vuelto a abrirse al tráfico al rededor de las 17,00 horas.

El carril derecho de la vía ha sido cortado a las 14,32 a consecuencia del suceso, aunque desde Tráfico han indicado que "ya comienza" a normalizarse la circulación.