Retirado del Pleno de Sevilla el reconocimiento de las horas extras de la Policía ante el rechazo de la oposición

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal de Sevilla ha retirado del orden del día del Pleno Ordinario de este jueves el reconocimiento de crédito para el abono de la productividad y las horas extraordinarias de los agentes de la Policía Local por valor de casi cinco millones de euros.

En declaraciones durante el Pleno recogidas por Europa Press, el delegado de Seguridad, Ignacio Flores, ha anunciado la retirada tras la intervención de los grupos de la oposición que han señalado "la mala gestión" del Consistorio conforme a la situación de los agentes. Anteriormente, la portavoz del grupo Vox, Cristina Peláez, había pedido dicha retirada al ejecutivo municipal.

Flores ha agradecido "la mano tendida" de Vox para que los "agentes puedan cobrar los atrasos a los que tiene derecho". En esta línea, el delegado ha reconocido que "hay un problema con la ley de techo de gasto" y el aumento en el número de eventos que tienen que cubrir los efectivos. Ante esto, ha afirmado que "por encima de todo está la seguridad de los vecinos".

Por su parte, Peláez también ha mostrado su compromiso con la seguridad de la ciudad a la par que ha solicitado un pleno monográfico sobre la situación actual de la Policía Local que califica como "un problema estructural de gestión".

En esta línea, la concejal del grupo socialista, Sonia Gaya, ha mostrado su rechazo a la propuesta y ha señalado que se ha "superado el límite legal" de las horas extraordinarias de los agentes y ha advertido de las consecuencias de la decisión. "Ha abusado de la confianza del pleno y de los trabajadores y no vamos a ser cómplices de la mala gestión", ha afirmado.

Asimismo, el concejal del grupo Con Podemos-IU, Ismael Sánchez, se ha sumado al rechazo y ha expresado que este trámite es el "reconocimiento del colapso del modelo de gestión de la Policía Local". Tras la retirada del punto del orden del día, Sánchez ha expresado su sorpresa: "Retiran el punto cuando va a perder la votación".

Tras la retirada del punto, miembros de la Policía Local han mostrado pancartas pidiendo "el cumplimiento de las promesas del alcalde".

Esta decisión llega en plena tensión entre gobierno municipal y los sindicatos policiales acerca del plan de navidad para los agentes de la Policía Local. Ambas partes han mantenido al menos dos reuniones en las últimas semanas, ninguna de ellas con un acuerdo debido al rechazo de las entidades sindicales a las propuestas del Consistorio.

La sección sindical de CSIF en la Policía Local de Sevilla ha anunciado este martes que emprenderá acciones judiciales contra el Ayuntamiento "si obligase por decreto" a efectuar servicios en horas extraordinarias durante el Plan de Navidad.

En paralelo, según fuentes sindicales consultadas por Europa Press, el Consistorio no ha fijado un nuevo encuentro y ha abierto la posibilidad de "estudiar la vía jurídica" llevando la propuesta a pleno, algo que las entidades califican como "una imposición".