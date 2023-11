Retirados 27 árboles y cuatro palmeras del Parque de María Luisa (Sevilla) afectados por la borrasca Bernard

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Parques y Jardines, evalúa el estado de 330 ramas de arbolado de gran porte afectadas por la borrasca de fuertes rachas de viento y lluvia del pasado 22 de octubre, denominada Bernard, cuyas consecuencia motivaron el cierre de parques públicos como Los Príncipes, Amate y María Luisa --reabiertos a mediados de esta semana--, y casi 2.500 incidencias. En este último se han retirado 27 ejemplares y cuatro palmeras.

Son datos que ha ofrecido la delegada municipal de Parques y Jardines, Evelia Rincón, en la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno Local celebrada este viernes y en respuesta a una pregunta formulada por el Grupo municipal Vox relativa a las incidencias posteriores al día de la citada borrasca.

En total, el balance que deja el temporal arroja la caída de 59 árboles en distintos jardines históricos. Al margen de los 31 ejemplares afectados en el Parque de María Luisa, el Consistorio contabiliza doce árboles caídos en el Parque Amate; uno en los Jardines del Cristina; nueve en los Jardines de Delicias; dos árboles y una palmera en Los Príncipes, y tres palmeras en los Jardines de Murillo.

No obstante, ha destacado la concejal, quedan 333 ramas de gran porte o de ejemplares que han visto fracturado su eje principal, "por lo que tendremos que estudiar la evolución de dicho arbolado para ver si se mantienen o se terminan eliminando. Todo esto siempre con estudios rigurosos por parte de los técnicos de Parques y Jardines y de la empresa de riesgo que viene trabajando con el Ayuntamiento".

Preguntada al respecto sobre el desarrollo y ejecución de un nuevo protocolo, Evelia Rincón ha señalado que existe un "contrato de riesgo". De hecho, "se ha actuado en distintos árboles y ramas, pero ahora se están evaluando los diversos árboles para ver si se tienen que acometer más acciones tanto en el viario como en los parques".

En este sentido, "se van a hacer nuevas fichas de riesgo, se van a mirar nuevamente los árboles singulares, pero como usted sabe, tenemos un contrato de riesgo", ha interpelado al concejal de Vox Fernando Rodríguez Galisteo.

"Es cierto que había algunos árboles que han caído totalmente de lleno, porque las obras del carril bici han afectado a sus raíces y se puede ver cómo han caído en línea, como en Flota de India o Don Fadrique--, pero, en principio, nosotros seguiremos haciendo el mismo mantenimiento. Existe la 'poda en verde', fuera de la época tradicional, que se puede realizar en distintos árboles en algunos momentos", ha subrayado Rincón.

En cuanto a la sustitución del arbolado, la edil ha señalado que siempre se hará "con un criterio idóneo". "Lo que me plantea de quitar arbolados, para no tener que podarlo, mantenerlo, para este Gobierno no es un criterio". El árbol se tendrá que quitar "porque ya no sea favorable su mantenimiento y lo indiquen los técnicos, pero, en ningún caso, porque el árbol crezca, puesto que nos ayudan en la situación que estamos viviendo ahora mismo en nuestra ciudad y en todo el mundo. Ese planteamiento no lo contemplamos; sí el de plantar nuevos árboles".

Finalmente, la borrasca dejó a su paso por Sevulla 2.500 incidencias, una vez analizada la situación en los espacios verdes, dado que estos han permanecido cerrados varias semanas. En este sentido, se han retirado 599 ejemplares y ramas del viario y 360 de zonas verdes; el resto, hasta las 2.500, corresponden a colegios y otros puntos de la ciudad.