Retrasos en la alta velocidad entre Sevilla y Madrid por una incidencia en la señalización por Hornachuelos

Archivo - Imagen de archivo de un tren de alta velocidad. - RENFE - Archivo

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria entre Madrid y Sevilla está registrando retrasos por una incidencia en la señalización localizada en el viario a la altura de Hornachuelos.

Según ha detallado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) consultado por Europa Press, sobre las 17,38 horas se ha suspendido la circulación en una de las vías por dicha incidencia, circustancia que se ha prolongado hasta las 18,30 horas.

De esta manera, aunque la circulación se ha restablecido por todas las vías, fuentes de Adif han apuntado que los retrasos se prolongarán debido al "alto tráfico" de trenes en dicho tramo.