Retrasos en las líineas C1 y C3 de cercanías de Sevilla por una incidencia en la señalización entre Brenes y Majarabique

Archivo - Tren de cercanías en una estación de Sevilla en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las líneas C1 y C3 del núcleo de cercanías de Sevilla están registrando retrasos en la mañana de este miércoles a consecuencia de una incidencia en la señalización provocada por la anormalidad en unos trabajos programados entre Brenes y Majarabique.

Según ha indicado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un mensaje en la red social X consultado por Europa Press, operarios del administrador trabajan desde las 8,31 horas para solucionar esta incidencia "a la mayor brevedad posible".

En este sentido, la línea C1 conecta los municipios sevillanos de Lora del Río con Lebrija, mientras que la C3 une la estación de Sevilla Santa Justa con Cazalla-Constantina