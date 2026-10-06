Retrasos en trenes de la línea C4 de Cercanías de Sevilla por incidencia en un tren entre Santa Justa y La Negrilla

Archivo - Tren de Cercanías en una estación de Sevilla en imagen de archivo.
Archivo - Tren de Cercanías en una estación de Sevilla en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 6 octubre 2026 11:54
Seguir en

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de la línea C4 del núcleo de Cercanías de Sevilla registran retrasos desde aproximadamente las 11,11 horas de este martes, 6 de octubre, por una incidencia en un tren.

Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la incidencia afecta al tramo entre Sevilla-Santa Justa y La Negrilla.

De este modo, la línea C4 del núcleo de Cercanías de Sevilla se mantiene afectada hasta que Adif emita un nuevo aviso para solucionar la incidencia.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado