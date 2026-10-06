Retrasos en trenes de la línea C4 de Cercanías de Sevilla por incidencia en un tren entre Santa Justa y La Negrilla

Archivo - Tren de Cercanías en una estación de Sevilla en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo
SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los trenes de la línea C4 del núcleo de Cercanías de Sevilla registran retrasos desde aproximadamente las 11,11 horas de este martes, 6 de octubre, por una incidencia en un tren.
Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la incidencia afecta al tramo entre Sevilla-Santa Justa y La Negrilla.
De este modo, la línea C4 del núcleo de Cercanías de Sevilla se mantiene afectada hasta que Adif emita un nuevo aviso para solucionar la incidencia.