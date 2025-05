Reunión en Sevilla del primer comité hispano-británico de turismo accesible 'Spain For All'

Angie Moreno, en la reunión del primer comité hispano-británico de turismo accesible 'Spain For All'.

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno ha informado de que los miembros del primer comité en turismo accesible hispano-británico, 'Spain For All', se encuentran esta semana en Sevilla con el objetivo de continuar desarrollando su hoja de ruta hacia un turismo inclusivo y accesible para todos.

Esta visita también les permite conocer de primera mano los recursos accesibles de la ciudad y aprender en un 'workshop', que se celebra en la Catedral, con las empresas turísticas locales, como están mejorando la inclusión para asegurar que todos los visitantes puedan disfrutar de la rica cultura e historia de Sevilla.

En un nota de prensa, Moreno ha manifestado que 'Spain For All' es una iniciativa impulsada por la Oficina Española de Turismo en Londres, que tiene como propósito "fortalecer la colaboración entre España y el Reino Unido en materia de turismo accesible, promoviendo buenas prácticas y visibilizando destinos que lideran en este ámbito".

Asimismo, Angie Moreno ha destacado que "Sevilla ha sido la primera ciudad española en sumarse al proyecto 'Spain For All' no por casualidad. Llevamos mucho tiempo trabajando en materia de turismo accesible de la mano de los diferentes colectivos y del sector turístico de nuestra ciudad", al tiempo que ha añadido que "acoger el comité no solo representa una magnífica oportunidad de mostrar las bondades de nuestro destino en materia de accesibilidad turística, sino que supone para Sevilla la responsabilidad de liderar una senda de acciones que serán referencia para otros destinos".

Durante su estancia, los miembros del comité, entre los que se encuentran grandes operadores turísticos como TUI, y especialistas en accesibilidad como Limitless Travel, Enable Holidays, World Accessible Holidays e Impulsa Igualdad, realizarán un recorrido por lugares emblemáticos de la ciudad como el Acuario de Sevilla, el Museo de Bellas Artes y el Real Alcázar, todos ellos con medidas y servicios orientados a la accesibilidad universal.

La delegación también incluye a representantes de alto nivel de entidades como ABTA, Wheelie Good Travel, Travelosophers, así como consultores especializados en inclusión y diversidad como Communicate Inclusively y DEI Consultoría. Una de las figuras destacadas de esta visita es Ade Adepitan, atleta paralímpico y reconocido presentador y defensor de los derechos de las personas con discapacidad, quien ha anunciado su participación en el viaje como parte de la campaña de accesibilidad 'Spain For All'.

Adepitan destaca el compromiso de España con la inclusión y diversidad, afirmando que "estoy realmente orgulloso de que el destino más importante para los viajeros británicos se tome la accesibilidad tan en serio. España siempre ha sido un lugar acogedor".

Por su parte, Manuel Butler, director de la Oficina Española de Turismo en Londres ha señalado que "Spain For All representa un paso firme hacia un turismo más justo y accesible. Sevilla, con su rica oferta cultural y su compromiso creciente con la inclusión, es el escenario perfecto para impulsar esta colaboración entre ambos países".

De igual manera, Turismo Andaluz respalda firmemente la campaña, y así lo ha manifestado Antonio Martín-Machuca, jefe del Departamento de Cooperación, quien ha destacado el compromiso de la Consejería de Turismo de la Junta con un modelo turístico inclusivo y ha subrayado que "aspiramos a construir un territorio accesible, acogedor y abierto, donde cada persona --independientemente de su origen, capacidades o circunstancias-- se sienta parte y protagonista de la experiencia turística.

Por último, Angie Moreno ha asegurado que "ser un destino accesible no es solo una cuestión ética y legal, sino también una apuesta por mejorar la calidad y la competitividad. Sevilla tiene la suerte de contar con un sector comprometido que seguirá trabajando por mantener el liderazgo de Sevilla como destino turístico inteligente".