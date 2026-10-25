Reurbanizan la calle Castillo de las Aguzaderas para un mejor acceso peatonal a la carretera de Su Eminencia en Sevilla

Carretera en Su Eminencia Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la reurbanización de de la calle Castillo de las Aguzaderas, en el distrito Bellavista-La Palmera, con el objetivo de mejorar el acceso hacia la carretera de Su Eminencia.

Según ha indicado el Gobierno local en un comunicado, esta actuación cuenta con una inversión de 121.334,70 euros y un plazo de ejecución estimado de dos meses y medio.

La intervención contempla la creación de un nuevo paso peatonal en la zona central del parterre existente, además de la adaptación a la normativa de los pasos actuales y la apertura de otros nuevos para facilitar el tránsito a pie.

Asimismo, se ampliará el acerado y se ejecutarán nuevos alcorques. En la zona nueva se empleará solería hidráulica hexagonal, mientras que en la acera derecha se utilizará solería de hormigón de cuatro tacos, igual a la existente.

La actuación incluye también la renovación de la canalización de alumbrado, con nuevas arquetas, y la reposición o modificación de otros elementos como marmolillos, imbornales y pozos.