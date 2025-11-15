Revuelo en redes por el cartel de la Cabalgata de Reyes donde aparece una camiseta del Real Betis

Imagen compartida por el Ateneo de Sevilla en su perfil de la red social X del cartel seleccionado para representar a la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2025. - ATENEO DE SEVILLA

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cartel de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2025, presentado en la tarde del pasado viernes por el Ateneo de Sevilla en la Fundación Caja Rural del Sur, ha creado revuelo en redes sociales, donde muchos simpatizantes del Sevilla Fútbol Club han afeado que aparezca una camiseta del Real Betis Balompié.

Tal y como ha emitido el Ateneo de Sevilla en una mensaje difundido en su perfil en la red social X consultada por Europa Press, la técnica de 'La ilusión' --la obra escogida por la citada entidad para representar el cartel de esta fiesta-- es óleo sobre lienzo y el autor, el pintor Fernando Vaquero, se la he dedicado a su hija.

A través de un comunicado publicado por esta institución, el propio Vaquero ha indicado las motivaciones que le han llevado a realizar esta obra, como los "sueños hechos realidad" de su hija, y ha especificado "una camiseta de fútbol, una túnica, el muñeco que tanto deseabas... todo está ahí esperándote", sin hacer mención específica al finalista de la última edición de la UEFA Conference League.

La presencia de una camiseta verdiblanca ha generado numerosas respuestas por parte de aficionados sevillistas y béticos en el mensaje publicado por parte del Ateneo de Sevilla, en el que muchos seguidores blanquirrojos han recriminado la inclusión de la camiseta e incluso han compartido versiones alternativas del cartel.