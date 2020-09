La Rinconada apoya a la plantilla de Alestis ante los 265 despidos que afronta la planta sevillana

LA RINCONADA (SEVILLA), 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de La Rinconada (Sevilla), Javier Fernández (PSOE), ha mantenido este viernes una reunión con los secretarios generales de UGT y CCOO en la provincia, Juan Bautista Ginés y Alfonso Vidán, respectivamente, así como con el comité de empresa de la planta sevillana del fabricante de componentes aeronáuticos Alestis Aerospace, mostrando "el respaldo sin fisuras" del Consistorio a la plantilla ante los 265 despidos que afronta, en el contexto de la nueva crisis.

En la reunión estuvo presente también la concejal de Empleo, Raquel Vega, y se avanzó el compromiso de "trabajar para elevar al pleno de octubre una declaración institucional para la protección del empleo en Alestis y de la industria auxiliar afectada, así como de apoyo a las movilizaciones".

Fernández ha destacado precisamente que "la aeronáutica es un sector clave para La Rinconada, como también lo es para la provincia de Sevilla y la comunidad autónoma", por lo que ha requerido a la Junta de Andalucía "la máxima implicación con los trabajadores", así como al Gobierno de España.

El primer edil ha comunicado que espera que "no se utilice el texto por el pretexto" y que Alestis "no use la pandemia como excusa para despidos estructurales". "Es importante y más aún teniendo en cuenta las ayudas públicas recibidas, analizar y diferenciar lo coyuntural, equilibrar cargas de trabajo y buscar soluciones a medio y largo plazo", "con la perspectiva de que el sector no puede caer porque aviones se tienen que construir". "Y resulta obvio que si no se construyen aquí se harán en otra parte".

Desde el Ayuntamiento también se ha trasladado a la SEPI la importancia de que "crezca el peso en términos aeronáuticos de España en Europa" y que "la inyección de recursos públicos no solo lo sea para rescates directos de cuentas de resultados, sino que exijan y condicionen el máximo mantenimiento del empleo".

A colación, el primer edil ha recordado que el Consistorio de La Rinconada renovó el pasado mes de julio con los agentes sociales el Pacto Local por el Empleo en La Rinconada, "una colaboración institucional que se entiende más necesaria aún tras la pandemia del Covid-19, poniendo de manifiesto la necesidad de fortalecer los cauces de diálogo y el análisis conjunto para la creación de planes de acción a medio y largo plazo".