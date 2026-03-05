La Rinconada (Sevilla) abre el plazo de solicitud de las Becas de Segundo Ciclo de Infantil

Raquel Vega y Rafael Reyes, en la presentación del programa de becas para estudiantes del municipio. - AYTO.DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) tiene un "compromiso fuera de toda duda" con la educación. "Que el dinero nunca sea un obstáculo para formarse y llegar a los más alto posible", repite continuamente el alcalde, Javier Fernández. Al respecto, el Consistorio entrega 250 becas de 400 euros --200 euros si se trata de educación a distancia-- a universitarios del municipio; 300 becas de 120 euros para estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos; y otras 300 para Segundo Ciclo de Infantil, destinadas a la adquisición de material escolar, de unos 70 euros cada una.

"Ningún alumno que cumpla con los requisitos se va a quedar sin esa beca", ha destacado el responsable municipal de Educación Infantil y Primaria, Rafael Reyes, informa el Consistorio en una nota de prensa. El Ayuntamiento ha abierto el plazo para solicitar las ayudas a la compra del material escolar básico correspondientes a los ciclos de Educación Infantil para el curso 2026/2027.

En este sentido, podrán solicitar estas ayudas, los alumnos y alumnas que estén empadronados en La Rinconada y cuyas familias no tengan ingresos anuales superiores al 70% del IPREM. Las ayudas van destinadas a la compra de los libros de texto y los materiales curriculares necesarios para el normal desarrollo del curso.

Concretamente, las familias adjudicatarias recibirán un cheque-libro sin valor económico que podrán canjear en los establecimientos comerciales del municipio adheridos a convenios de colaboración con el Ayuntamiento. La diferencia entre el valor del cheque libro y el precio del material será abonada por la familia adjudicataria.

Las solicitudes se deberán presentar hasta el día 2 de abril en el Registro del Ayuntamiento o la tenencia de Alcaldía, acompañado por la documentación requerida. El delegado de Educación Primaria de La Rinconada ha subrayado la importancia de estas ayudas "estas becas y otras acciones puestas en marcha son una muestra más de la apuesta de este Consistorio por la Educación pública, gratuita y de calidad".

Además, ha destacado el también delegado de Comercio, "supone una dinamización para el comercio local". Una vez se publique la resolución, se abrirá plazo de alegaciones por si alguien lo desea. Una vez finalice el plazo de alegaciones, se publicará la resolución definitiva con la idea de que en el mes de septiembre se puedan ingresar las ayudas. Van destinadas a la compra de los libros de texto y los materiales curriculares necesarios para el normal desarrollo del curso.

La responsable municipal de Educación Secundaria, Raquel Vega, también se ha pronunciado en esa misma línea y ha señalado que "el Consistorio, a mayores de sus competencias, entrega un importe de casi 157.000 euros en becas, a las que habría que añadir las becas Primera Experiencia, los Erasmus y las ayudas para movilidad internacional, los másteres subvencionados y las ayudas específicas para estudios en academias privadas".