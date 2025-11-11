La Rinconada (Sevilla) acoge 'Ellas y el Rock', un evento "solidario y reivindicativo" del papel de la mujer en el rock

LA RINCONADA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

La Asociación Cultural Musical 'La Vega Rock', con el patrocinio de Diputación de Sevilla y la colaboración del Ayuntamiento de La Rinconada, ha organizado el festival 'Ellas y el Rock' que se celebrará los días 14 y 15 de noviembre y con el que pretende "dar visibilidad a la mujer en el mundo del rock". Todo lo recaudado con la venta de entradas se destinará íntegramente a colectivos sociales como Amama, Asociación 1001 Sonrisas y Afadi.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, este viernes el 'Valhalla Rock Bar' de la localidad acogerá la proyección del documental 'Ellas son eléctricas' que rescata la historia de las pioneras del heavy metal femenino en España que abrieron camino "en un terreno dominado por hombres".

A la proyección le seguirá un debate y una mesa redonda con voces femeninas de la escena musical, "un espacio necesario para reivindicar la igualdad, reconocer los logros alcanzados y visibilizar los desafíos que aún persisten en el rock", tal y como han explicado en la presentación del cartel desde la asociación organizadora.

Por su parte, el sábado 15, bajo el lema 'Ellas y el Rock: unidos por la inclusión', se celebrará a partir de las 15,00 horas en el recinto ferial 'El Abrazo' del municipio, un concierto benéfico que reunirá a algunas de las "formaciones más potentes de la escena nacional" como son Aracne, Kaelis, KoveN, Bloodhunter y Rockin' Ladies Band.

El precio de las entradas para poder asistir al concierto es de diez euros por persona --pudiéndose adquirir online o en puntos de venta físicos--, mientras que también se podrá realizar una aportación solidaria a través de la 'fila 0', con un importe de cinco euros por entrada sin acceso al espectáculo y cuya compra se formula a través de la web.

La asociación 'La Vega Rock' ha afirmado que "será una noche de música, solidaridad y reivindicación en la que cada voz y cada entrada vendida se transformará en apoyo real para quienes más lo necesitan", al tiempo que han subrayado que "nuestro objetivo es que el rock sirva como motor de cambio y que sea un espacio abierto a mujeres, hombres, jóvenes y veteranos".