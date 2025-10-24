La Rinconada (Sevilla) celebra el Día de las Bibliotecas y destaca su papel "contra la desinformación"

El escritor Julio Muñoz Gijón 'Rancio' mantiene un encuentro literario en el IES Miguel de Mañara de La Rinconada (Sevilla) - AYUNTAMIENTO LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Rinconada ha celebrado este viernes, 24 de octubre, el Día de las Biblioteca bajo el lema 'Contra la desinformación: bibliotecas'. Con esta frase, el Consistorio ha destacado el "papel fundamental" que desempeñan estos espacios en la "lucha contra la desinformación, gracias a sus recursos, colecciones de libros y prensa, bases de datos y un uso adecuado de las nuevas tecnologías".

Como indica una nota de prensa el Consistorio, La Rinconada cuenta con tres bibliotecas públicas municipales, la Hacienda Santa Cruz, la biblioteca San José y la de La Rinconada, que suman un fondo de más de 75.000 ejemplares en 2.185 metros cuadrados dedicados al fomento de la lectura, al estudio y al servicio de la creación.

El Ayuntamiento ha destacado que las bibliotecas realizan una programación "completa" con clubes de lecturas, acciones con centros educativos, conferencias, encuentros con autores, certámenes, Estación de las Letras, exposiciones, Estudio Abierto, entre otras actividades.

Por su parte, la primera teniente de alcalde y delegada de Cultura, Raquel Vega, ha subrayado que estos espacios son "entes vivos que cada año trabajan una programación muy completa que abarca todos los sectores de población".

Con motivo de esta celebración, el escritor Julio Muñoz Gijón 'Rancio' ha mantenido un encuentro literario con el alumnado del IES Miguel de Mañara, dentro de la parada otoñal de Estación de las Letras.

En esta línea, Vega ha subrayado que "La Rinconada trabaja para ser Ciudad Creativa por la Unesco por sus políticas públicas culturales en defensa de la cultura como Objetivo de Desarrollo Sostenible número 18".

Para los próximos meses de otoño e invierno, la biblioteca Hacienda Santa Cruz va a celebrar sesiones de cuentacuentos, 'Léeme un cuento', concertadas con los centros educativos. Se trata de la 17º edición de un programa consolidado. También con alumnado de Primaria y Secundaria lleva a cabo clubes de lectura.

También se va a celebrar para Halloween, 'La hacienda misteriosa' un recorrido por el edificio donde descubrir sus misterios ocultos. También albergará, el próximo 20 de noviembre, el encuentro con el escritor David Uclés que presentará su novela 'La península de las casas vacías'.

Por su parte, la biblioteca de La Rinconada lleva a cabo el Club de Lectura de Adultos donde leerán a Pedro Salinas, Juan Valera o Stella Gibbons, en concierto con el Centro Andaluz de las Letras. También albergan sesiones de cuentacuentos, para niños de 4 a 8 años, todos los martes.

Mientras la biblioteca de San José, dispone del Club de Lectura Adultos y el Club de Lectura Infantil en concierto con el CEIP La Paz, ubicado en el mismo barrio que la biblioteca y, en el mes de diciembre, celebrará su tradicional Exposición de Tarjetas de Navidad, en colaboración con los centros educativos y contando con la participación de cualquier persona residente en el municipio.

Las tarjetas se mantendrán expuestas en la Biblioteca durante el periodo de Navidad. Las mejores serán premiadas por el área de Cultura rinconera.