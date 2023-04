La Rinconada (Sevilla) estrena el Ciclo de Novela Negra de Estación de las Letras con el escritor Lorenzo Silva

LA RINCONADA (SEVILLA), 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Estación de las Letras, impulsada por el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla), organiza "por primera vez" un Ciclo de Novela Negra bajo la dirección del escritor Salvador Gutiérrez Solís (Córdoba, 1968), creador de la inspectora Carmen Puerto ('Los amantes anónimos' y 'El lenguaje de las mareas') y finalista del Premio Nacional de la Crítica por 'La novela de un novelista malaleche' y ganador del Premio Andalucía de la Crítica en 2013, por 'El escalador congelado'.

Este escritor cordobés ha explicado en una nota de prensa que este ciclo "ofrece una muestra muy representativa de la importancia y el papel de los narradores andaluces que ya forman parte, de pleno derecho, del panorama nacional en clave negra". En esta primera edición, el ciclo ha contado con Lorenzo Silva, uno de los grandes del género en España. Le siguen este jueves la onubense May R Ayamonte y el gaditano Benito Olmo, y cierran la edición la granadina Men Marías y el sevillano Fernando Repiso.

El escenario del Centro Cultural de La Villa ha acogido este primer encuentro con Lorenzo Silva como "protagonista indiscutible", ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa. El acto ha contado con la delegada de Cultura, Raquel Vega, y con la diputada provincial Trinidad Argota. Vega ha recordado la visita de Lorenzo Silva hace dos años a la Feria del Libro de La Rinconada donde presentó 'El mal de Corcira', compartiendo "vivencias, experiencias y oficio" con el alumnado del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Carmen Laffon.

Salvador Gutiérrez ha señalado que Silva es "un gran maestro del género" y "puente o visagra entre la novela del siglo XX y la novela negra que estamos viviendo en XXI", ya fue uno de "los primeros en retomar la costumbre de la novela negra, pero adaptándola a una más global, con más perspectiva". También ha recordado que se cumplen 25 años del inicio de la saga de los personajes guardias civiles Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro.

El autor de 'La marca del meridiano', Premio Planeta en 2012, ha explicado que la creación de estos personajes la inició antes de que llegasen al público. "En ese viaje, que me ha llevado de un siglo a otro, lo que he intentado es mantener la curiosidad, la atención y el respeto a mis personajes, a las personas con las que se encuentran, a las víctimas, con las que hay una cierta desconsideración, incluso también consideración hacia los delincuentes".

En este sentido ha subrayado que "las personas que cometen delitos son personas con carencias afectivas, morales, intelectuales", por ello, frente a una novela "carnicera" con el que delinque, Silva opta por una escritura compatible con la realidad. "He querido que las novelas trasladen las complejidades de la sociedad en la que vivimos y, a partir de ahí, todos hemos ido cumpliendo años y eso nos ha hecho saber más. Cuando eres consciente de muchas cosas, el proceso natural no es hacia una postura expeditiva y maximalista. He querido que Bevilacqua sea más consciente de lo que es, de lo que le falta, de las personas que tiene a su alrededor".

Sobre la última novela de esta saga, 'La llama de Focea', ha afirmado que el trasfondo de la misma es el fracaso colectivo. Un trasfondo sobre el independentismo catalán y la sociedad catalana. "Cuando escribes sobre un fracaso y un desatino está el riesgo de quedar por encima y he querido que Bevilacqua lo examine desde la memoria, de un lugar donde él ha vivido los mayores fracasos y desatinos, porque es ahí donde inicia su carrera como guardia civil".

En relación al "boom que parece estar viviendo la novela negra en este momento", Lorenzo Silva ha señalado que "estamos en un momento de moda y burbuja, pero el relato en torno al crimen es un tema permanente. Esta Edipo Rey, las tragedias griegas... El año pasado publiqué un libro de relatos de guerras de nuestro tiempo y todos daban inicio con una frase de La Ilíada. El crimen siempre va a estar ahí".

Con respecto a sí puede ser la novela social del siglo XXI, el escritor madrileño ha referido que hay una gran diversidad. "Hay novelas que están muy ancladas en conflictos muy profundos y poco visibilizados, y luego encuentras novelas policíacas que parecen sacadas del País de Nunca Jamás". En este sentido, Silva ha reseñado que presta atención a la realidad de España, con "una de las tasas más bajas de asesinatos del mundo y donde la mayoría de los casos se esclarecen, frente a lo que ocurre por ejemplo en Estados Unidos o Venezuela".