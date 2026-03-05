La Rinconada (Sevilla) reivindica un 8M "sin barreras ni cerrojos" para la libertad de pensamiento y acción de mujeres

La delegada de Igualdad y Diversidad, Noelia Ramírez (d), durante su intervención en la presentación de los actos municipales por el 8M - AYTO.DE LA RINCONADA

El área de Igualdad del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) vuelve a celebrar y reivindicar el feminismo este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, con un "completo programa" de actividades deportivas, culturales y sociales, en el que participan junto al Centro Municipal de Información a la Mujer diferentes concejalías municipales, colectivos, centros educativos y sociedad civil.

Este año, desde la concejalía han elegido una cita de la escritora Virginia Wolf --'No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente'--, destaca el Consistorio en una nota de prensa. En este sentido, el pasado mes de febrero se aprobaba en pleno la declaración institucional del 8 de marzo. Como señaló la delegada de Igualdad y Diversidad, Noelia Ramírez, durante su intervención, "la igualdad no se presenta como un beneficio exclusivo para las mujeres, sino como un requisito indispensable para que una sociedad sea libre, desarrollada y democráticamente sana".

Ramírez habló del municipalismo como escudo, reivindicando los más de 30 años de políticas de igualdad rinconeras, que les ha posicionado "como un referente en gestión pública con perspectiva de género, siempre en primera línea", poniendo en el epicentro de esas políticas al Centro Municipal de Información a la Mujer.

La responsable municipal también expuso el compromiso del Consistorio con los siguientes objetivos: consolidación del Modelo Rinconada, blindando los presupuestos y la prioridad política de la igualdad; Fortalecimiento del Centro Municipal de Información a la Mujer como recurso estratégico; Fomento del Liderazgo, la Sostenibilidad y la Autonomía, apoyando el liderazgo femenino en economía sostenible y la protección contra el acoso online.

Asimismo, se contempla la Coeducación y Educación para la Igualdad, defendiendo una educación afectivo-sexual integral basada en el consentimiento; Conciliación y Corresponsabilidad activa en los cuidados; Ética Política para luchar contra los discursos de odio y el acoso en la representación pública y Erradicación de la Violencia Institucional.

Con respecto a la programación, la delegada de Igualdad destaca el compromiso institucional posicionando las políticas de igualdad como un eje transversal, no solo como una celebración puntual, buscando eliminar las barreras estructurales que limitan a las mujeres; con la cultura como herramienta de empoderamiento a través del arte, la literatura o el teatro para concienciar y visibilizar la lucha histórica por los derechos de las mujeres; a través de participación comunitaria y el tejido asociativo para crear una red de apoyo y sensibilización ciudadana; con la educación y la visibilidad intergeneracional.

XXIV PREMIOS A LA IGUALDAD

El próximo 6 de marzo, el Centro Cultural de La Villa acoge la gala de los Premios a la Igualdad, que llega a su XXIV edición y tiene como finalidad visibilizar y reconocer el trabajo realizado en la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.

Este año la mención especial es para Sonia Vaccaro, que conceptualizó en 2012 el término 'Violencia vicaria', con el "que dio nombre y estructura teórica a la utilización de hijos e hijas como instrumentos para dañar a las mujeres. La Gala estará conducida por Las Poderío".