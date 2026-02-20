Rogelio Reyes, Pedro Manzano y las Colonias del Rocío de Triana reciben las Banderas de Andalucía por Sevilla

Galardón 'Bandera de Andalucía' que se entrega en las ocho provincias. - EUROPA PRESS

SEVILLA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla homenajea este viernes a diez personas y entidades con motivo del 28F, Día de Andalucía, por la labor que desarrollan en la provincia; entre las distinciones, el conservador-restaurador Pedro Manzano; el doctor en Filología Rogelio Reyes, la atleta paralímpica Sara Roldán y las Colonias de la Hermandad del Rocío de Triana. Todos ellos recogerán, junto al resto de galardonados, la 'Bandera de Andalucía' en un acto público presidido por la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo; el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, y el delegado del Gobierno andaluz, Ricardo Sánchez.

Este año, la Junta, a través de su Delegación del Gobierno y sus delegaciones territoriales, "pretende incidir en el carácter de excelencia, compromiso, esfuerzo y talento de los galardonados, reconociendo su labor, en la que se aúna tradición, experiencia, innovación y solidaridad".

El acto tendrá lugar en el Salón de los Tapices del Real Alcázar, a las 11,30 horas, y finalizará con la interpretación del Himno de Andalucía a cargo del dúo de saxo y violoncello de la Asociación Juventudes Musicales de Sevilla.

La Bandera de Andalucía de las Humanidades y las Letras recae este año en Rogelio Reyes Cano (Lora del Río, Sevilla, 1940), doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático emérito de Literatura Española de la Universidad de Sevilla. Académico de número Preeminente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, de la que fue director a lo largo de tres mandatos consecutivos.

La Bandera de Andalucía de las Artes será entregada este año a Pedro Manzano, licenciado en Conservación y Restauración de Obras de Arte por la US y como más de 40 años de trayectoria consolidada. Entre sus últimos trabajos, la restauración de la Virgen de la Esperanza Macarena. Además, ha intervenido en el Cristo de las Tres Caídas y en el Señor del Gran Poder.

En el apartado de cultura y patrimonio, la Bandera de Andalucía irá a manos de la Asociación de Belenistas de Sevilla. Constituida por un grupo de belenistas desde hace casi cuatro décadas, se dedica a promocionar el belenismo en todas sus vertientes como reconocimiento e impulso a una tradición profundamente arraigada en Sevilla.

En cuanto al ámbito del deporte, la Bandera de Andalucía la recibe este año Sara Fernández Roldán. Esta atleta paralímpica, internacional con la Selección, entrena en la escuela municipal de atletismo de Tomares. Acumula diez medallas de oro y ocho de plata en diferentes campeonatos nacionales, dos medallas de bronce en campeonatos europeos y una más en el Campeonato del Mundo en Doha (Catar) en 2015.

VALORES HUMANOS, ECONOMÍA E INVESTIGACIÓN

La Bandera de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia ha recaído este año en Juan Castaño, director del CEIP San Pablo (Sevilla), reconocido por su destacada labor en un centro caracterizado por su complejidad y fuerte compromiso social. El colegio es un referente provincial en la atención al alumnado con discapacidad auditiva.

Del ámbito economía y empresa se ha distinguido este año a Cotrel-El Cuervo, una cooperativa de transportes que comenzó su andadura como empresa de servicios en el año 1979, con 15 socios y 22 camiones. Actualmente, consta de 33 socios y una flota de 160 vehículos en constante renovación. La actividad principal que ejerce es el transporte de mercancías por carretera, principalmente a nivel nacional.

La Bandera de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud la recibe este año la Fundación Ponte (Proyecto Proponte), que desarrolla un modelo de trabajo propio aunando la intervención psicosocial con técnicas teatrales, psicodrama y lenguaje audiovisual: la Propuesta Integrativa Basadas en Escenas (PIBE).

PROYECCIÓN DE LA PROVINCIA Y MEDIO AMBIENTE

En cuanto a la Proyección de la Provincia, el galardón ha recaído en Obando, panadería artesana utrerana que nació en 1965 como negocio familiar y que después de más de 60 años "se ha convertido en una de las referencias del sector, gracias a la innovación tecnológica en los procesos de fabricación, aunque sin perder la esencia artesana y tradicional".

La Bandera de Andalucía al Mérito Medioambiental será para la Sociedad de Caza Lebrijana, entidad sin ánimo de lucro, que busca también fomentar la conservación de la biodiversidad en la marisma del Guadalquivir y el desarrollo de actuaciones que favorecen la recuperación de especies como la cerceta pardilla, el pato más amenazado de Europa.

Por último, la Bandera de Andalucía en reconocimiento a la especial trayectoria en la defensa y fomento del interés general de la provincia es para Colonias Hermandad del Rocío de Triana. Se trata de una social que ,desde hace 52 años, acoge a unos 180 niños en riesgo de exclusión social en la aldea almonteña.