Romería del Rocío 2025: El 'botiquín del peregrino' que necesitas para hacer el camino del Rocío

SEVILLA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Con las temperaturas rozando los 40 grados, la peregrinación al Rocío de este año requiere una preparación extra para evitar los golpes de calor. En concreto, desde el servicio de Urgencias de Vithas Sevilla, la Dra. Ana Belén Luengo ha recopilado los tres pasos principales que se deben seguir para disfrutar de la romería sin percances.

A estas recomendaciones, siguiendo ya la tradición marcada junto al paso de las hermandades sevillanas de Triana y la Macarena por las inmediaciones del Hospital Vithas Sevilla, este miércoles 4 de junio se repartirán los conocidos como 'botiquines del peregrino'. Compuestos por diez apósitos y diferentes antisépticos.

Al botiquín que regala Vithas Sevilla, la coordinadora de Urgencias de Vithas Sevilla suma la recomendación de llevar "algún tipo de antiséptico, así como apósitos para ampollas y pequeñas heridas. Las gasas y el esparadrapo siempre son útiles, acompañadas por unas tijeras".

Con este botiquín se da una respuesta rápida a las rozaduras y pequeños cortes, habituales en las peregrinaciones. Ante estas lesiones, desde el Servicio de Urgencias de Vithas Sevilla ha recordado que "lo primero es limpiar la herida con agua limpia y detener el sangrado, si lo hubiera, presionando con un paño o gasa limpio. Seguidamente, se puede aplicar algún antiséptico para posteriormente cubrir la herida con tiritas o vendajes".

Junto a estos artículos, la doctora Luengo ha añadido la pertinencia de sumar "un repelente de insectos y pomada para picaduras, sin olvidar la medicación que estemos tomando en caso de alergias". Además, se recomienda no dejar atrás "la crema solar, de protección alta, la cual debemos usar todos los días". Finalmente, desde urgencias recuerdan que "no se debe abusar de analgésicos y antiinflamatorios sin prescripción médica, en el caso de presentar algún síntoma es mejor recurrir a los servicios médicos presentes en todo el camino".

GOLPES DE CALOR

De cara a los posibles golpes de calor, desde el servicio de Urgencias de Vithas Sevilla, la doctora Ana Belén Luengo, refuerza los tres momentos clave que se deben tener en cuenta para una rápida actuación. "Lo primero es situar a la persona afectada en un espacio a la sombra, lo más fresco posible y evitar las aglomeraciones a su alrededor". Una vez ubicado el lugar, desde el servicio de Urgencias recomiendan "tumbar al afectado y poner los pies elevados".

Tras este primer paso, es esencial la hidratación. Así, como resalta la especialista de Vithas Sevilla, "hay que ofrecer agua que no esté muy fría y que debe beber a pequeños sorbos. Además, es aconsejable mojarle la nuca y la cabeza, siempre con agua que no esté helada para que no se produzca un shock térmico".

El tercer y último paso, con vistas a controlar la situación, es llamar a emergencias. "Si vemos que la persona respira con dificultad, pierde la consciencia o presenta vómitos, debemos llamar a los servicios de emergencias para que valoren su estado y deriven a un centro hospitalario", ha expuesto la doctora Luengo.

Finalmente, a estas recomendaciones, se añade lo más importante, la prevención del golpe de calor. Para ello, la especialista de Vithas Sevilla sugiere "llevar la cabeza cubierta con un sombrero o pañuelo, mantenerse hidratado con agua y evitar el exceso de alcohol y bebidas azucaradas".