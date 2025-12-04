Romero (Vox) asegura la obligatoriedad de las balizas V-16 supone "una carga innecesaria para las familias"

Archivo - La diputada de VOX en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero. - VOX SEVILLA - Archivo

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una proposición no de ley relativa a la suspensión de la obligatoriedad de las balizas V-16 por la falta de evidencia suficiente sobre sus beneficios para la seguridad vial para su discusión en la Comisión sobre Seguridad Vial.

La diputada nacional por Sevilla, Reyes Romero, ha señalado que esta medida "sólo afecta a los vehículos matriculados en España, quedando excluidos los millones de vehículos extranjeros que cada año circulan por el país", según una nota remitida por el partido.

"En un contexto de dificultades económicas, inflación y encarecimiento del coste de la vida, imponer un gasto adicional a millones de familias, especialmente en fechas de elevado consumo como las Navidades, resulta una carga innecesaria y desproporcionada que no cuenta con una justificación técnica sólida ni con un análisis económico previo que permita valorar su impacto real", ha indicado.

Asimismo, ha asegurado que a esta decisión se suma "la peligrosidad de las recomendaciones de la DGT, que invitan a los conductores a colocar la baliza desde el interior del coche". En este sentido, Romero ha señalado que los protocolos de prevención de riesgos "establecen claramente que, ante una avería o incidente en carretera, los ocupantes deben abandonar inmediatamente el vehículo y situarse en un lugar seguro fuera de la calzada".

Romero ha subrayado que la obligación "no garantiza un beneficio real y acreditado en términos de seguridad vial, genera una desigualdad normativa frente a los vehículos extranjeros, impone una carga económica injustificada a las familias españolas y puede fomentar prácticas peligrosas expresamente desaconsejadas por los servicios de emergencia".

Finalmente, la diputada ha destacado que "la imposición de la baliza V-16 debe ser revisada "hasta que no existan estudios técnicos, periciales y forenses concluyentes que demuestren de forma objetiva la eficacia y utilidad del dispositivo".

Vox ha pedido al ejecutivo central suspender la obligatoriedad de la baliza V16 hasta que existan estudios técnicos y forenses independientes y concluyentes que "acrediten su eficacia en condiciones reales de visibilidad, climatología adversa y seguridad vial". Así como, continuar permitiendo el uso de los triángulos de emergencia para señalar incidencias o accidentes en carretera.

Además, ha pedido "garantizar que ninguna medida de seguridad vial obligue o incentive a los conductores a permanecer dentro del vehículo, práctica firmemente desaconsejada por los protocolos de prevención de riesgos y seguridad en carretera", impulsar ayudas para las familias y empresas españolas con el fin de mejorar la seguridad vial a través de la renovación del parque automovilístico de España "desde una perspectiva que garantice la libre convivencia de todas las tecnologías de automoción".

Y por otro lado, cesar en la promoción de normativas y obligaciones que "imponen costes innecesarios a las familias y muestran finalidad puramente extractiva, y no repercuten positivamente sobre el bienestar de los españoles".