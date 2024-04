De la Rosa defiende un carril más de tráfico en Luis de Morales para "evitar un cuello de botella"

SEVILLA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno popular del Ayuntamiento de Sevilla ha replicado este jueves al Grupo socialista que su proyecto para la reurbanización y reforestación de Nervión tras las talas implícitas en el proyecto de ampliación del tranvía, que según el PSOE incorpora un carril más para tráfico privado y desvía el carril bici de la calle Luis de Morales hacia una vía interna y secundaria; "vela por el peatón y el comercio y mejora la movilidad en la zona".

Según ha defendido el edil de Urbanismo, Juan de la Rosa, "con este modificado del proyecto (inicial diseñado por el anterior gobierno local del PSOE, sumando así un carril más para tráfico privado) evitamos el cuello de botella que provocaba el anterior trazado, porque damos continuidad a los carriles de circulación de San Francisco Javier, garantizamos la autonomía del carril bus y ampliamos el acerado y los recorridos peatonales sin perder ni un metro del carril bici".

Actualmente, "estamos volcados en agilizar los trabajos para subsanar tanto el retraso que nos encontramos a nuestra llegada al Gobierno como para modificar y mejorar el proyecto original en aras de proteger a los comerciantes, los vecinos y los peatones", ha dicho el edil del PP.

De la Rosa ha manifestado así que el Ayuntamiento está "trabajando para incorporar un carril más para vehículos en la margen izquierda sentido norte sur, con lo que quedarían dos para vehículos y uno para transporte público además del acerado en cada sentido", mientras "el carril bici se trasladaría desde Luis de Morales a la calle Benito Mas y Prat".

"La previsión es concluir en los próximos dos meses el tramo del corredor que va desde Eduardo Dato y Luis de Morales para concluir ya en septiembre la actuación completa. Para ello, está previsto solapar la construcción de la Rotonda de Eduardo Dato y la urbanización de la margen izquierda del corredor", ha precisado.

Así, De la Rosa ha asegurado que el actual gobierno local ha "mejorado el proyecto original atendiendo las necesidades de vecinos y comerciantes". "No vamos a cambiarlo solo porque no le guste al PSOE", ha aseverado, asegurando que cuando el PSOE gobernaba, no tuvo "en cuenta las necesidades de los vecinos y comerciantes de una zona con un altísimo flujo de tráfico que lleva meses soportando los retrasos heredados de su gestión".