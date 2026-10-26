La ROSS explora distintas formas de reinterpretar el clasicismo en su segundo programa de la temporada en Sevilla

El director valenciano Jaume Santonja. - ROSS

SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ofrecerá los próximos jueves 29 y viernes 30 de octubre, a las 20,00 horas, en el Teatro de la Maestranza, el segundo programa sinfónico de su temporada 2026/2027, titulado 'Neoclásicas'. Bajo la dirección de Jaume Santonja, la orquesta interpretará obras de Ígor Stravinski, Wolfgang Amadeus Mozart, David Moliner y Francis Poulenc, en dos conciertos que contarán con la participación del ganador del Concurso Internacional de Piano Ciudad de Málaga 2025, Bogdan Dugalic como solista.

El programa propone un recorrido por distintas maneras de aproximarse a la tradición clásica y reinterpretar sus formas musicales. Desde el lenguaje de Mozart, uno de los principales representantes del clasicismo vienés, hasta las propuestas de compositores que, en los siglos XX y XXI, han establecido nuevas relaciones con la música del pasado, informa la ROSS en una nota de prensa.

Las cuatro obras seleccionadas permiten observar cómo los modelos clásicos han servido tanto de referencia como de punto de partida para la creación de nuevos lenguajes.

El concierto comenzará con la 'Suite de Pulcinella', de Ígor Stravinski, una de las obras que marcaron el inicio de su etapa neoclásica. Para su composición, Stravinski tomó como punto de partida piezas de música italiana del siglo XVIII, que adaptó incorporando nuevos ritmos, armonías y combinaciones instrumentales. Este trabajo marcó el inicio de su etapa neoclásica, caracterizada por recuperar formas y estilos musicales del pasado y reinterpretarlos desde una perspectiva del siglo XX.

El 'Concierto para piano y orquesta número 21 en Do mayor, K. 467', de Wolfgang Amadeus Mozart, situará al público ante uno de los modelos que inspiraron a los compositores neoclásicos del siglo XX. Escrito en Viena en 1785, el concierto presenta una estructura en tres movimientos que combina el protagonismo del piano con el diálogo entre el solista y la orquesta, añade la nota de prensa.

La creación contemporánea estará presente en el programa con 'Estructura I', del compositor y percusionista español David Moliner. Su música se caracteriza por la atención al ritmo, las posibilidades sonoras de los instrumentos y la búsqueda de nuevas formas de expresión.

El repertorio se completará con la 'Sinfonietta', de Francis Poulenc, compuesta en 1947 y estrenada en 1948. Escrita para orquesta y estructurada en cuatro movimientos, es la única obra del compositor francés que responde a este planteamiento sinfónico. Poulenc, miembro del Grupo de los Seis, fue uno de los compositores franceses que recuperaron elementos de la tradición clásica durante el siglo XX.

La dirección de este segundo programa sinfónico estará a cargo de Jaume Santonja, director valenciano de reconocida trayectoria internacional. Junto a él, el pianista serbio, Bogdan Dugalic, ganador del Concurso Internacional de Piano Ciudad de Málaga 2025, interpretará el 'Concierto para piano número 21' de Mozart.