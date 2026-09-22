La ROSS y Juventudes Musicales de Sevilla renuevan su convenio de colaboración para impulsar el talento joven

Firma del convenio de colaboración entre la ROSS y Juventudes Musicales. - ROSS

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) y la Asociación Juventudes Musicales de Sevilla han renovado su convenio de colaboración de cara a la Temporada 2026/2027 con el objetivo de abrir nuevas oportunidades a jóvenes intérpretes y favorecer su contacto directo con la práctica musical profesional, de manera que estos músicos podrán trabajar y actuar junto a una orquesta sinfónica de referencia, al tiempo que se impulsa la formación artística y la creación de nuevos públicos en la ciudad.

Según ha detallado la ROSS en una nota de prensa, la renovación del convenio se materializará por primera vez con el programa que se celebrará el próximo 5 de octubre de 2026 en el Teatro de la Maestranza, dentro del ciclo Feeling ROSS. Un concierto que, además, estará dedicado a la memoria de Don Julio García Casas, en el décimo aniversario de su fallecimiento, figura clave en la historia de Juventudes Musicales de Sevilla, de la que fue presidente durante más de sesenta años.

De esta manera, el programa reunirá a la orquesta con jóvenes intérpretes de Juventudes Musicales y de la Asociación de Fagotistas y Oboístas de España, bajo la dirección de la maestra Julia Cruz, que contará con el fagotista Javier Sanz Pascual, Primer Premio del VI Concurso Afoes, y la violinista Irene Arriaza, que interpretarán un repertorio que incluirá la 'Obertura Oberon' y el 'Concierto para fagot en Fa mayor' de Weber, así como la 'Obertura de una ópera cómica inacabada' y el 'Concierto para violín nº 3' de Camille Saint-Saëns.

El convenio entre la ROSS y Juventudes Musicales de Sevilla ha incluido también un concierto de cámara en el Espacio Turina el 10 de enero de 2027, protagonizado por jóvenes intérpretes vinculados a la asociación. Además, Juventudes Musicales volverá a participar en el ciclo Cámara en los Patios que la ROSS promueve en colaboración con la Universidad de Sevilla en el mes de mayo y que este año celebra su tercera edición.

Con la firma, ambas entidades han renovado "su compromiso con el impulso del talento emergente y con la difusión de la música clásica, acercando la experiencia profesional a las nuevas generaciones de intérpretes en un entorno artístico de primer nivel".