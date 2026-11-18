Escolares asisten en el teatro Riberas del Guadaíra de Alcalá, este miércoles, un concierto de la Sinfónica de Sevilla, dentro del ciclo 'Feeling ROSS' - ROSS

ALCALÁ (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ha ofrecido este miércoles, 18 de noviembre, el primer concierto de su programación para escolares en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra de Alcalá con la obra 'Sheherazade', de Nikolái Rimski- Kórsakov bajo la batuta del maestro sevillano Alejandro Muñoz.

En este sentido, un total de 383 alumnos y alumnas de cinco colegios de Sevilla han podido disfrutar del primero de estos programas educativos, integrados dentro en el ciclo 'Feeling ROSS'. La propuesta se completará con nuevas citas el jueves, también a las 10,00 horas, y el viernes, a las 11,30 horas, y permitirá acercar la música sinfónica al alumnado a través de una obra inspirada en los relatos de 'Las mil y una noches', informa la Sinfónica en una nota de prensa.

La elección de este programa se enmarca "dentro del compromiso de la ROSS con la formación de nuevos públicos y la incorporación de la música clásica a la experiencia educativa de niños y jóvenes". El Auditorio Riberas del Guadaíra se ha consolidado como "uno de los espacios de referencia de esta actividad", por el que han pasado 4.000 escolares durante las dos últimas temporadas.

"Esta continuidad refleja la apuesta de la Orquesta por mantener una programación específica para centros educativos y facilitar el contacto directo del alumnado con una formación sinfónica profesional", añade el comunicado.

El programa gira en torno a una única composición, la suite sinfónica 'Sheherazade', estructurada en cuatro movimientos que permiten presentar al alumnado distintos episodios de los relatos orientales. La obra toma como referencia el universo narrativo de 'Las mil y una noches'. A través de la orquesta, el compositor construye diferentes ambientes y personajes mediante el uso de los instrumentos y sus posibilidades expresivas.

El violín solista representa el personaje de Sheherazade, cuya melodía sirve de hilo conductor entre las distintas historias. Los cuatro movimientos recorren el mar y el viaje de Simbad, las aventuras del príncipe Kalandar, el encuentro de un príncipe y una princesa y, finalmente, una fiesta en Bagdad que concluye con una tempestad y un naufragio. La narración, a cargo de Ana Hernández Sanchiz, permitirá al público escolar seguir el desarrollo de estas escenas.

Esta línea de trabajo busca incorporar la música en directo a la formación cultural del alumnado, favorecer el conocimiento de los instrumentos y las familias orquestales y ofrecer experiencias de escucha que contribuyan a la creación de nuevos públicos.