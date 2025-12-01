La ROSS ofrece un concierto monográfico dedicado a Mozart con la soprano Leonor Bonilla el 4 y 5 de diciembre

La soprano sevillana Leonor Bonilla. - ROSS

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ofrece los días 4 y 5 de diciembre el concierto 'Sinfónico 06: Tutto Mozart', un programa monográfico dedicado íntegramente a Wolfgang Amadeus Mozart, bajo la dirección del maestro neerlandés Jan Willem de Vriend. La cita a las 20,00 horas en el Teatro de la Maestranza.

Según una nota remitida por la organización, La soprano sevillana Leonor Bonilla será la encargada de interpretar las arias de concierto incluidas en el programa que reúne algunas de las "páginas más representativas del compositor", alternando oberturas, arias y música instrumental.

El concierto se abre con la 'Obertura de Lucio Silla, KV 135', escrita por un Mozart todavía adolescente. A continuación, se interpretará 'Popoli di Tessaglia - Io non chiedo, eterni Dei, KV 316', aria de concierto que destaca por su escritura vocal exigente y su carácter casi heroico. La tercera obra del programa será 'La Adagio y Fuga en do menor, KV 546 'que introduce un cambio de atmósfera.

El programa continúa con 'Vorrei spiegarvi, oh Dio!, KV 418', una obra donde el compositor recurre de nuevo al aria de concierto para desplegar un virtuosismo vocal extremo. La siguiente obra vocal, 'Ah se in ciel, benigne stelle, KV 538', mantiene ese enfoque virtuosístico, aunque con un tono más introspectivo. El concierto concluye con la 'Sinfonía n.º 41 en Do mayor, Júpiter, KV 551', última sinfonía de Mozart y una de las cumbres del Clasicismo.

Las entradas están disponibles en la web oficia de la ROSS.