La ROSS ofrece el segundo concierto de su ciclo de cámara en Sevilla con un programa para piano y cuerdas

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ofrece el domingo 16 de noviembre, a las 12,00 horas en el Espacio Turina, el segundo concierto de su ciclo de cámara, una propuesta que reúne "cuatro joyas" del repertorio para cuarteto con piano. Bajo el título 'Cuartetos para piano y cuerdas', el programa propone un recorrido por distintos estilos, sensibilidades y momentos creativos de algunos de los más influyentes compositores europeos de los siglos XIX y XX.

Tres profesores de la ROSS --Uta Kerner (violín), York Yu Kwong (viola) y Orna Carmel (violonchelo)-- junto con la pianista invitada Elena Braslavsky, serán los encargados de interpretar este programa que reúne piezas de diversos estilos y periodos, "en un mismo concierto obras muy distintas entre sí".

El concierto se abrirá con las 'Cinco bagatelas para cuerdas y harmonium, Op. 47', de Antonín Dvorák, "una obra breve pero cargada de encanto y frescura". Escritas en 1878, estas miniaturas "combinan el lirismo característico del compositor checo con una atmósfera íntima y casi doméstica", fruto de su concepción para un conjunto poco habitual: dos violines, viola, violonchelo y armonio. "Su melodías cálidas y sencillas muestran a un Dvorák cercano y espontáneo".

A continuación, la formación interpretará el 'Cuarteto para piano y cuerda en un solo movimiento' (1876) de Gustav Mahler, una pieza temprana y excepcional en su catálogo camerístico. Se trata del único movimiento conservado de un posible cuarteto juvenil, donde ya asoman el dramatismo, la intensidad emocional y la profundidad expresiva que más tarde definirían su lenguaje sinfónico.

El programa continuará con el 'Cuarteto para piano y cuerdas en Mi bemol mayor, Op. 16a', de Ludwig van Beethoven, una transcripción del propio compositor a partir del original para piano y vientos. En esta versión para cuarteto con piano, Beethoven "explora nuevas texturas y equilibrios entre los instrumentos, dotando a la obra de gran elegancia".

El concierto culminará con la 'Phantasy for Piano Quartet en Fa sostenido menor, H. 94', de Frank Bridge, una obra compuesta en 1910 que se inscribe en la tradición británica de las 'phantasies', "caracterizadas por un único movimiento de estructura libre". Se trata de una pieza de gran riqueza sonora que revela la personalidad singular del compositor.