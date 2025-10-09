La ROSS ofrecerá dos conciertos en el Festival de Cine de Sevilla

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, y dentro del marco del Festival de Cine, ha programado dos grandes citas musicales de su 22ª edición, protagonizadas por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS). En coproducción con el Teatro de la Maestranza y en colaboración con el Festival de Sevilla, la ROSS interpretará en directo la música de la película 'Carmen' de Ernst Lubitsch, y ofrecerá el concierto de clausura como homenaje al cine español.

El próximo 12 de noviembre, a las 20,00 horas, el Teatro de la Maestranza acogerá el estreno de la película 'Carmen' (1918) con la interpretación en directo de la nueva partitura compuesta por Tobías Schwencke, en formato Arte Cine Concert, una innovadora propuesta que combina proyección cinematográfica y música en vivo, señala el Ayuntamiento en una nota de prensa.

El concierto estará dirigido por el maestro ovetense Nacho de Paz y se presenta como una coproducción de la ROSS y el Teatro de la Maestranza, en colaboración con el Festival de Cine y auspiciada por la cadena de televisión Arte, que ha grabado esta nueva obra musical.

"Con estas propuestas, Sevilla se consolida como un referente europeo en la unión entre música y cine. La ROSS, el Maestranza y el Festival demuestran que la colaboración entre nuestras instituciones culturales genera proyectos de enorme calidad y proyección internacional", ha destacado la delegada municipal de Turismo y Cultura, Angie Moreno.

Asimismo, la ROSS pondrá el broche de oro a esta edición del Festival de Cine de Sevilla con un gran concierto de clausura, que tendrá lugar el 15 de noviembre, a las 20,00 horas, en el Auditorio Cartuja Center.

Dirigido por el maestro Lucas Macías, director titular de la ROSS, y con la participación del Coro de la Asociación Musical Códice, bajo la dirección de Esther Sanzo, el concierto ofrecerá un recorrido por bandas sonoras icónicas del cine español, en homenaje a los compositores más destacados de la historia del séptimo arte nacional, como Antón García Abril, Carmelo Bernaola, Gerardo Gombau, Fernando Velázquez, Manuel Parada, Jesús García-Leoz, Juan Solano o Alberto Iglesias.

El público podrá disfrutar de fragmentos y suites de películas tan reconocidas como 'Lo imposible', 'La piel que habito', 'Los últimos de Filipinas', y de series míticas como 'Verano Azul', 'El hombre y la tierra' o 'Anillos de oro', entre otras.

"Este concierto es un tributo al talento musical que ha acompañado a nuestro cine durante décadas. La música de películas y series forma parte de nuestra memoria colectiva, y escucharla en directo es una experiencia emocionante que pone en valor la conexión entre la creación audiovisual y la excelencia musical de nuestra orquesta", ha señalado Angie Moreno.

En este sentido, la edil de Cultura ha destacado que esta programación "ponen de manifiesto la capacidad de Sevilla para acoger grandes producciones culturales y su firme compromiso con la promoción de la música sinfónica, el cine y las artes escénicas".

"La ROSS, el Maestranza y el Festival de Sevilla son tres grandes emblemas culturales de nuestra ciudad. Trabajar juntos nos permite proyectar Sevilla como una capital europea de la cultura, donde tradición, innovación y arte se dan la mano", ha concluido Angie Moreno.