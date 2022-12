La ROSS rescata los villancicos clásicos en su tercer concierto del ciclo de música de cámara en Sevilla

SEVILLA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

'Navidad con los metales de la ROSS' es el título con el que la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla presenta su tercer concierto del ciclo de Música de Cámara, el domingo 18 de diciembre, a las 12.00 horas, en el Espacio Turina. La propuesta rescata una decena de villancicos y piezas navideñas clásicas con la que la ROSS "se suma al ambiente de celebración que reina en las calles de la ciudad".

En esta ocasión, un quinteto de viento metal compuesto por profesores de la Sinfónica se hará cargo del repertorio en una de las citas navideñas más esperadas por el público. La agrupación está compuesta por Luis Ángel Fanjul Campos, Francisco J. Rosario Vega, Francisco Blay Martínez (trombones), José Manuel Barquero Puntas (trombón Bajo) y Pedro Castaño (tuba), tal como detalla la ROSS en una nota de prensa.

Entre las obras que se interpretarán se encuentran piezas clásica como los 'Tres preludios de los Libros de Hughes', de Claude Debussy o 'Ecce Sacerdos Magnus' de Antón Bruckner; y villancicos tradicionales como 'Blanca Navidad' de Irving Berlin o el 'Festival de Navidad' de Tommy Pederson. Además, se interpretarán obras tan populares como 'Fly me to the Moon' de Howard o 'Hey Jude' de Lennon y Mccartney.

El concierto Navidad con los metales de la ROSS sirve como anticipo para el Concierto de Navidad de la Sinfónica que tendrán lugar 22 y 23 de diciembre con la participación del Coro del Colegio Yago School y el 4 de enero con el Concierto de Año nuevo, para los que están todas las entradas vendidas.