"Rota" aún la negociación del comercio y los sindicatos prevén que la huelga sea "un éxito", según CCOO

Publicado 27/06/2018 16:55:00 CET

SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tras acabar "sin avenencia" la reunión auspiciada por el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), para mediar entre CCOO y UGT y la Confederación Provincial de Comercio y Servicios de Sevilla (Aprocom), ante la huelga convocada por los sindicatos en el sector sevillano del comercio para los días 29 y 30 de junio y 2 de julio, en demanda de un acuerdo definitivo para el nuevo convenio colectivo, la negociación sigue "rota" y no hay nuevos contactos entre ambas partes, según CCOO.

La secretaria general de Servicios en la unión provincial de CCOO, Pepa Cuaresma, ha informado a Europa Press de que tras no prosperar la reuniones celebradas entre los sindicatos y la patronal primero bajo la mediación del delegado territorial de Conocimiento y Empleo en Sevilla, Juan Borrego, y después ante el Sercla, la negociación está "rota" y no ha habido nuevos contactos entre ambas partes. "No hay nada de contactos", ha asegurado, avisando de que los sindicatos se preparan ya para la huelga, que según ha vaticinado "será un éxito".

Según los sindicatos, merced a un acuerdo alcanzado en diciembre de 2017 en el seno del propio Sercla, la redacción del nuevo convenio colectivo del sector provincial del comercio estaba "en su fase final". En concreto, en diciembre del año pasado, los sindicatos anunciaban un acuerdo con Aprocom, para incluir en el nuevo convenio "subidas salariales acumuladas del 5,6 por ciento", "avances sociales" como un día de asuntos propios que antes no figuraba en el convenio, el pago de la hora nocturna a un 30 por ciento más que la hora convencional desde las 22,00 hasta las 6,00 horas, la equiparación de las parejas de hecho a los matrimonios o la retribución de las licencias, entre otros aspectos.

EL TEXTO DEFINITIVO DEL CONVENIO

Pero según CCOO y UGT, "tras meses de intercambio de borradores" para la redacción definitiva del texto del nuevo convenio, en la última reunión la patronal "se desdijo de lo pactado" ante el Sercla. Así, los sindicatos avisan de un "desencuentro" con la patronal por "cuestiones previamente pactadas, como la ultraactividad del convenio, la no absorción de los complementos personales, el tratamiento de los días festivos en los períodos de ferias locales e incluso lo acordado en cuanto al plus compensatorio".

Así las cosas, CCOO y UGT han convocado tres jornadas de huelga en el comercio sevillano los días 29 y 30 de junio y 2 de julio, coincidiendo con el inicio del periodo estival de rebajas.

Frente a ello, Aprocom defiende que tras la firma del acuerdo alcanzado a finales de 2017 en el Sercla, "la propuesta de texto (definitivo) confeccionada por los sindicatos incluía cuestiones que van más allá de lo negociado, como la compensación y absorción de las condiciones laborales pactadas y el cobro íntegro del nuevo plus compensatorio para las grandes empresas con independencia de la jornada del trabajador". "UGT y CCOO han querido introducir cuestiones en la negociación que no habían sido incluidas en el acuerdo del Sercla", avisa la patronal.