RTVE debatirá en el Festival de Sevilla sobre la representación de la explotación sexual en el cine

Archivo - La periodista Mercedes de Pablos, durante la jornada 'Todas las edades, todos los derechos: 50 años de un mundo mejor', organizada por el Observatorio de Igualdad de RTVE. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio de Igualdad de RTVE participará el próximo 10 de noviembre en el Festival de Cine de Sevilla con una jornada dedicada a promover la igualdad de género en la industria audiovisual y a visibilizar las distintas formas de violencia y discriminación que afectan a las mujeres.

Según ha detallado la corporación en una nota de prensa, la programación, que se desarrollará en Cicus (Auditorio del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla), incluirá una sesión de trabajo con Aamma en el marco del programa Frame y la proyección del cortometraje documental 'Abril, hoy no es invierno', dirigido por Mabel Lozano, seguida de un coloquio con la cineasta, que formará parte de Órbitas, la sección de actividades paralelas del Festival de Cine de Sevilla.

De esta manera, la jornada comenzará a las 11,00 horas con un encuentro de trabajo entre el Observatorio de Igualdad de RTVE y Aamma, en el que participarán representantes de ambas entidades y profesionales del audiovisual andaluz.

Asimismo, la reunión permitirá intercambiar experiencias y explorar nuevas vías de colaboración para impulsar la participación de las mujeres en la industria audiovisual y promover una representación más igualitaria en los contenidos desde una perspectiva de género, en línea con los objetivos del Observatorio de Igualdad de RTVE y de Frame Sevilla ('Women in Focus'), el área de industria del festival.

Además, el Observatorio de Igualdad de RTVE asistirá a otras dos actividades organizadas por Aamma: el encuentro con la directora Belén Macías, de 12,30 a 13,30 horas, y la mesa redonda 'Después de la ópera prima', de 16,30 a 18,00 horas, con Reyes Gallegos, Ana Rosa Diego, Violeta Salama y Remedios Malvárez, moderada por Nieves Maroto.

UNA MIRADA A LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD

Por la tarde, de 18,15 a 19,00 horas, el Observatorio de Igualdad de RTVE organizará la proyección de 'Abril, hoy no es invierno', un cortometraje documental escrito y dirigido por Mabel Lozano, seguida de un coloquio con la cineasta.

Basado en hechos reales, aborda la explotación sexual de mujeres con discapacidad y las barreras de comunicación que pueden dificultar la identificación y denuncia de estas situaciones de violencia.

La proyección y el posterior coloquio permitirán reflexionar sobre las múltiples discriminaciones que afrontan estas mujeres, las dificultades para denunciar los abusos y el papel del audiovisual como herramienta de sensibilización social.

Estrenado en 2025 en la sección 'Made in Spain' del Festival de San Sebastián y tras diferentes reconocimientos como el Premio Fugaz y otros doce galardones, el corto es el punto de partida del primer largometraje de ficción de su directora, que acaba de terminar de rodarse y está participado por RTVE.

Igualmente, Mabel Lozano cuenta además con una amplia y reconocida trayectoria como directora, guionista y productora de proyectos audiovisuales comprometidos con los derechos humanos y la igualdad de género, destacando entre ellos 'Biografía del cadáver de una mujer' o 'Ava', ambos galardonados con el Premio Goya al Mejor Cortometraje Documental.