La Ruta de la Tapa y del Mosto convierte a Bollullos de la Mitación (Sevilla) en destino gastronómico del Aljarafe

Munícipes de Bollullos de la Mitación presentan la décima edición de la Ruta de la Tapa y del Mosto en la Casa de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bollullos de la Mitación volverá a convertirse en referente gastronómico del Aljarafe con la celebración de la X Edición de la Ruta de la Tapa y el Mosto, un evento ya consolidado que cada año atrae a cientos de visitantes a este municipio sevillano.

Este año tendrá lugar entre los días 26 de febrero y 8 de marzo de 2026, tal como informa la Diputación en una nota de prensa. En este sentido, la delegada municipal de Bienestar Social e Igualdad, Isabel Lora, y el delegado de Desarrollo Local, Manuel Varilla, han presentado la cita en la Casa de la Provincia, junto a destacadas personalidades del ámbito gastronómico, como Manuel Salinero, presidente de la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo, y Julio Moreno, presidente de honor de la misma.

Esta décima edición tiene como objetivo seguir impulsando y "poniendo en valor uno de los grandes atractivos turísticos del municipio": su tradición del mosto y su "excelencia gastronómica". La Ruta se ha convertido en uno de los "sellos de identidad" más reconocidos de Bollullos de la Mitación, "dinamizando la economía local y consolidando al municipio como destino imprescindible durante la temporada de otoño-invierno".

Se trata de un evento pensado para conectar a profesionales y a empresarios del sector de la restauración, productores locales de mosto y el público general, a través de los 30 establecimientos que conformarán el eje principal de la citada ruta. Cada uno de ellos aportará una tapa elaborada especialmente para la ocasión, que será objeto de concurso tanto por un jurado profesional como por un jurado popular.

Además, se favorecerá la movilidad con un tren turístico gratuito que realizará el recorrido por los establecimientos participantes en la X Edición de la Ruta de la Tapa y el Mosto durante los fines de semanas y festivos. Además, el ambiente festivo estará garantizado con la animación musical de una charanga que recorrerá los establecimientos participantes los domingos y festivos, convirtiendo cada jornada en una auténtica celebración gastronómica.