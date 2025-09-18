Ryan López, con diabetes tipo 1, 'Fichaje Estrella' esta temporada de la Fundación Real Betis, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. - FUNDACIÓN REAL BETIS

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ryan López, una niño de 6 años con diabetes tipo 1, ha sido presentado este jueves como 'Fichaje Estrella' de la Fundación Real Betis para esta temporada. Se trata de un proyecto que tiene como objetivo primordial transmitir un mensaje de esperanza a familiares y niños que padecen enfermedades graves.

La diabetes tipo 1 cambia por completo la vida de quien la padece y también de su familia. "Cada comida se convierte en un cálculo, cada juego en el parque, las emociones o la práctica de deporte pueden terminar con una bajada o una subida de glucosa inesperada. Cada día exige una vigilancia constante", como señala la citada fundación en un comunicado.

En este contexto de "responsabilidad, esfuerzo y superación" es donde aparece Ryan López Coto, un niño de 6 años que padece diabetes tipo 1 desde que tenía 3, y que se ha convertido en el nuevo 'Fichaje Estrella' de la Fundación Real Betis Balompié. Vestido de verdiblanco, será el encargado de "liderar una misión muy especial" durante toda la temporada: visibilizar y apoyar a quienes conviven con esta enfermedad y dar esperanza a los pequeños que acaban de ser diagnosticados.

"Ryan sonríe como cualquier otro niño de su edad, practica deporte y sueña con ser futbolista como cualquier pequeño bético, pero también afronta cada día una batalla diferente con controles de glucosa y alimentación", un trabajo que realiza acompañado en cada paso de su familia, los sanitarios y de asociaciones como Anadis.

El nuevo 'Fichaje Estrella' ha sido presentado en rueda de prensa en un acto presidido por Rafael Gordillo y Daniel Olivencia, presidente y patrono de la Fundación, respectivamente, junto a Jessica Coto, madre del protagonista, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Posteriormente, Ryan se ha convertido en un 'futbolista del primer equipo', tomándose fotos sobre el césped "con el mismo formato que los fichajes del Real Betis".

A través de este proyecto, la Fundación Real Betis Balompié trata de dar visibilidad a las enfermedades raras para una mejora en la calidad de vida además de dar esperanza a todas las familias y niños. La leucemia, los trasplantes a edad temprana, las cardiopatías y las enfermedades raras han sido las enfermedades a las que se les ha dado visibilidad con los primeros cuatro 'Fichajes Estrella'.