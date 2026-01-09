El sacerdote DJ Padre Guilherme llevará su espectáculo a Sevilla el próximo 31 de enero

Archivo - El sacerdote portugués DJ Padre Guilherme. - @HIKAVISUAL - Archivo

SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sacerdote portugués y DJ Padre Guilherme ofrecerá un espectáculo el próximo 31 de enero en la Sala Pandora de Sevilla, donde presentará su último trabajo, 'We Want an Unarmed and Disarming Peace', en un evento organizado por la promotora Rebels.

Este trabajo, publicado el pasado 1 de enero con motivo del Día Mundial de la Paz y editado por el sello Lux Aeterna Records, convierte el melodic techno en un manifiesto sonoro a favor de un mundo más justo y pacífico, según ha informado la organización en una nota de prensa.

Padre Guilherme comenzó su trayectoria musical pinchando en un karaoke solidario con el objetivo de recaudar fondos para su parroquia y, en la actualidad, supera los tres millones de seguidores en Instagram.

Su proyección internacional se produjo en 2023 con su sesión durante la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Las imágenes de miles de jóvenes bailando y conectados al ritmo de sus mezclas dieron la vuelta al mundo y marcaron un punto de inflexión en su carrera, que le ha llevado desde entonces a compartir escenario con algunos de los principales nombres de la música electrónica.