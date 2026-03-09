La Sala Pandora de Sevilla celebra este sábado un concierto de Maldita Nerea con lengua de signos y mochilas vibratorias

Una mujer interpreta un concierto con lengua de signos. - SALA PANDORA

SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala Pandora de Sevilla será este sábado, 14 de marzo, el escenario de un concierto adaptado a personas con discapacidad auditiva, protagonizado por la banda murciana Maldita Nerea. Durante el espectáculo, una intérprete de lengua de signos traducirá en directo las letras de las canciones desde el escenario, transmitiendo también el tono, la emoción y el mensaje de la banda.

El público contará además con mochilas vibratorias que permiten sentir la música a través del cuerpo. Estos dispositivos se conectan mediante radiofrecuencia a la mesa de sonido, generando una experiencia física e inmersiva, según ha explicado la organización.

Los miembros de Maldita Nerea, liderados por el vocalista y compositor Jorge Ruiz, participan activamente en esta iniciativa pionera, diseñada para hacer la música más accesible y ofrecer un espectáculo inclusivo que conecta con todos los sentidos.

Además, el grupo ha estrenado una nueva versión de su clásico más reconocido 'El secreto de las tortugas', ahora interpretada en un dúo de voces junto a Melendi. La canción, que en 2010 fue la más vendida en iTunes, sigue consolidando su popularidad. La banda murciana, autora del himno de La Vuelta Ciclista 2017, cuenta con nueve álbumes, varios discos de platino.

El concierto está organizado por Pandora Sevilla en colaboración con la Fundación Music for All. Antes del inicio del espectáculo, la fundación presentará la tercera edición del Anuario de Festivales de Música Accesibles 2026, que recopila información práctica sobre 25 festivales que incorporan medidas de accesibilidad y detalla cómo solicitarlas para que todas las personas puedan disfrutar de la música en igualdad de condiciones.

La Fundación Music for All asesora a promotores de eventos sobre cómo crear espacios libres de barreras, desniveles y obstáculos, que permitan la circulación autónoma de personas con movilidad reducida. Durante 2025, la entidad participó en 43 festivales e implementó más de 80 medidas de accesibilidad, entre las que se incluyen señalética optimizada, baños adaptados para sillas de ruedas y la reserva de asientos y zonas preferentes que faciliten la visibilidad.

Las entradas para el concierto accesible de Maldita Nerea en Pandora Sevilla continúan disponibles desde 27 euros a través de la página web del recinto.