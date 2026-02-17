Salen a la venta las entradas de la gala 'El mundo por montera' de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla

El alcalde y el director de la Bienal, junto al autor del cartel, en una foto de archivo. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla ha puesto a la venta las entradas para la gala 'El mundo por montera', el "magno espectáculo" de la edición de 2026 que acogerá la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla el próximo 10 de septiembre: "una cita única que reunirá a figuras históricas, voces consagradas y nuevos talentos, en un montaje concebido especialmente para este emblemático espacio".

La propuesta de esta gala se inscribe en el centenario de un "momento clave" para el flamenco: el año 1926, "cuando el género se proyectó definitivamente hacia el gran público. Aquel tiempo vio cómo Pepe Marchena entraba en los circuitos de la llamada Ópera Flamenca, cómo Manuel Vallejo recibía la II Llave de Oro al Cante tras el triunfo de Manuel Centeno en la Copa Pavón, y cómo la industria discográfica daba un salto decisivo con la llegada de las grabaciones eléctricas", remarca el Consistorio en una nota de prensa.

El flamenco se multiplicaba entonces en teatros, cines y plazas de toros, convertido en espectáculo de masas "sin perder su pulso íntimo". En ese contexto convivían maestros como Antonio Chacón o Manuel Torre "con figuras decisivas del siglo XX", como La Niña de los Peines, Vallejo, Marchena, Pepe Pinto o Ramón Montoya. "Mientras los grandes formatos llenaban recintos, las tonás seguían sonando en espacios íntimos, sosteniendo el corazón jondo del arte".

La gala contará con un "reparto excepcional" que refleja la pluralidad del flamenco actual, con nombres al cante como el de José Mercé, José de la Tomasa, Martirio, Arcángel, 'La Tremendita', Ángeles Toledano, 'El Perrete' y Manuel de la Tomasa; con las guitarras de Manolo Franco, Alfredo Lagos y David de Arahal; con los saxos de Juan Jiménez y Alfonso Padilla; la percusión y palmas de 'El Oruco', Abel Harana, Daniel Suárez y 'El Chupete'; y Ballet Flamenco de Andalucía con Patricia Guerrero en el baile.

La puesta en escena se concibe como una gran celebración colectiva, una fiesta a hombros de la historia que conecta la energía de los espectáculos multitudinarios de los años 20 con el pulso creativo del flamenco contemporáneo.

El bailaor y director artístico Andrés Marín, responsable del espectáculo junto a Luis Ybarra, subraya el espíritu de la propuesta como una experiencia irrepetible: "'El mundo por montera' es un viaje y también una ensoñación. Un encuentro entre tiempos y sensibilidades distintas que solo va a suceder esa noche. Hemos concebido la Gala como un acontecimiento extraordinario, irrepetible, donde un elenco intergeneracional --desde los artistas más jóvenes hasta los grandes maestros-- se funde en el toque, el cante y el baile para rendir homenaje a aquellas figuras pioneras que, hace un siglo, llevaron el flamenco a una dimensión popular y masiva".

Marín insiste en que la propuesta no busca la reconstrucción historicista: "No queremos reproducir ni imitar lo que ocurrió en los años veinte. Aquello pertenece a su tiempo. Lo que nos interesa es recuperar esa herencia, esa energía expansiva, y revisitarla desde la mirada de hoy, desde la contemporaneidad y la vanguardia. Celebrar su audacia, su capacidad de abrir caminos, y preguntarnos qué significa ahora poner el mundo por montera."

Además, concluye: "Es una comunión entre generaciones, una noche en la que pasado y presente se tensan hasta encontrar un centro común. Un homenaje vivo, no una vitrina. Flamenco en estado actual, dialogando con su propia historia".

Junto a la citada gala, la Bienal 2026 ofrece un programa con 72 funciones, 52 nuevas producciones, 22 estrenos absolutos, 24 noches únicas y seis 'matinés' únicas, en once espacios de la ciudad. La respuesta del público ha sido inmediata: en la primera semana de venta ya se han agotado varias funciones de la programación (Israel Fernández, Pedro el Granaíno + Daniel Oyarzábal, y Encarna Anillo + Miguel Rincón), "confirmando la expectación que despierta esta nueva edición de la cita sevillana".

Las entradas para la gala 'El mundo por montera' y el resto de espectáculos de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla ya pueden adquirirse en la web