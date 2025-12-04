El Salón del Motor de Sevilla llega a Fibes del 11 al 14 de diciembre como "referencia" para el sector de la automoción

Presentación del Salón del Motor 2025 de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

El Delegado de Economía del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha presentado este jueves la XV edición del Salón del Motor que tendrá lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) del 11 al 14 de diciembre.

Este evento fue aplazado por las fuertes lluvias del 29 de octubre cuando tenia previsto celebrarse desde ese día hasta el 2 de noviembre.

Según una nota remitida por el Consistorio, Pimentel ha destacado que el Salón ha recibido en sus quince ediciones "más de 650.000 visitantes y ha facilitado la venta de cerca de 29.000 vehículos". Con un impacto económico en la última edición "superior a los 44 millones de euros". Con estos datos, podemos afirmar que estamos ante uno de los mejores salones de España en su segmento", ha afirmado.

En esta línea, ha indicado que estos datos "no son aislados" y representan que el sector de automoción "representa uno de los motores económicos más relevantes de nuestra ciudad". "En Sevilla, las ventas de vehículos de ocasión han superado las 70.000 unidades en lo que va de año, lo que confirma el dinamismo y la buena salud del sector", ha señalado.

Por ello, ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con el sector. "Apoyamos a los concesionarios, a las marcas, a las financieras, y a todos los agentes que hacen posible este Salón. Lo hacemos porque creemos en una economía que genera riqueza, que crea empleo de calidad, y que apuesta por la innovación y el futuro", ha reseñado.

"Detrás de cada vehículo hay tecnología, hay industria, y hay talento que investiga e innova", ha concluido.