Salud confirma una agresión física a una doctora de Urgencias del Hospital de Valme de Sevilla

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Sevilla (SMS) ha alertado de un nuevo caso de agresión a facultativos de la provincia; en este caso, se trata de una doctora del Área de Urgencias del Hospital de Valme de Sevilla, confirmada por el centro hospitalario, que ha tenido lugar en la mañana de este jueves, 5 de marzo, según informa en un comunicado.

La agresión ha sucedido durante la realización de un procedimiento terapéutico a un paciente en una consulta del Servicio de Urgencias del mencionado hospital. En este sentido, el agresor, durante el tratamiento, "ha agarrado fuertemente el antebrazo de la médica, a la que ha provocado lesiones superficiales, con un pequeño hematoma".

La médica agredida, tras el episodio sufrido, ha tenido que abandonar su actividad asistencial, al tiempo que se ha tramitado el Comunicado de Accidente de Trabajo e Incidente (CATI) al Hospital del Valme, que ya ha puesto en marcha el protocolo oficial ante agresiones, "y ha recibido en todo momento el apoyo y asesoramiento de los delegados del SMS".

Desde el Sindicato Médico de Sevilla condenan en su comunidado, una vez más, "la lacra de las agresiones a los profesionales que, a pesar de las supuestas medidas puestas en marcha por el SAS, siguen ocurriendo día tras día. Nadie debe ser agredido bajo ninguna circunstancia y, menos aún mientras está ejerciendo su labor asistencial".