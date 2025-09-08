Salud no confirma un foco de gripe aviar en las aves muertas halladas en una guardería junto al Real Alcázar de Sevilla

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Consumo ha informado que las aves muertas aparecidas este lunes en la guardería infantil situada junto al Real Alcázar "no constituyen un foco confirmado" de gripe aviar. Según han señalado, "todo indica" que las aves provienen del propio recinto del Alcázar y han insistido en que el riesgo de contagio es "muy bajo".

Así lo han comunicado fuentes de la Consejería a Europa Press, tras la reunión celebrada en el marco del Plan de Coordinación Salud Informa. Por su parte, el Ayuntamiento ha llevado a cabo tareas de retirada de los cadáveres, así como labores de limpieza y desinfección del espacio, todo ello antes de la llegada de los menores al centro.

Desde Salud Pública han confirmado que los operarios que participaron en estas tareas contaban con los equipos de protección individual requeridos por el protocolo sanitario. Además, se está realizando un seguimiento de estos trabajadores como medida de precaución.

Ante este suceso, las autoridades han subrayado la importancia del mantenimiento adecuado de este tipo de patios, no solo ante posibles brotes de gripe aviar, sino también para prevenir otras infecciones. Asimismo, han aclarado que, una vez adoptadas las medidas pertinentes, no hay motivos para recomendar mantener el cierre del centro educativo.

En este contexto, la Consejería ha recalcado que, desde la detección de los primeros casos, el Ayuntamiento de Sevilla ha estado al tanto de la evolución de la situación, realizando los análisis necesarios y manteniendo una vigilancia activa con el objetivo de actuar con "rapidez y rigor".

Esta vigilancia "temprana" ha permitido implementar medidas como el control de las láminas de agua, la retirada segura de las aves fallecidas mediante protocolos organizativos específicos, su incineración conforme a la normativa vigente y la limpieza y desinfección de las zonas afectadas. "Todo ello demuestra que la ciudad ha respondido desde el primer momento con seriedad y responsabilidad", han concluido las fuentes del Ejecutivo andaluz.