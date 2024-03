Salud reconoce la "difícil cobertura" de la zona de Estepa (Sevilla) y afirma que la solución es aumentar las plazas MIR

SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha reconocido que Estepa (Sevilla) es una zona de "muy difícil cobertura" y en esta línea ha advertido que "no seremos capaces de dar respuesta a lugares como Estepa de una manera definitiva y como se merecen los ciudadanos si no conseguimos aumentar el número de plazas MIR".

Así lo ha manifestado la consejera en el Parlamento de Andalucía durante la sesión de control al Gobierno, donde además ha señalado "tenemos un déficit de profesionales, nosotros ya los sufrimos, no se tomaron las medidas oportunas en su momento ni en estos últimos cinco años, y de aquí al año 30 tendremos una jubilación de 10.000 profesionales, 2.916 serán en atención primaria y eso supone un verdadero problema que ya sufrimos en la zona de Estepa".

A este respecto, García ha enumerado las medidas puestas en marcha por parte del Gobierno andaluz, y en este sentido ha subrayado que "se ha hecho una redistribución de la labor y la función de los profesionales, se ha incorporado un equipo avanzado de enfermería, y con los profesionales se han establecido horarios para poder atender a todos los servicios y que los centros de salud coincidan en los consultorios hasta dos médicos entre mañana y tarde para poder cubrirlo absolutamente todo".

Por otra parte, la consejera ha recordado que en la última reunión, el pasado 9 de febrero, del Consejo Interterritorial con la ministra de Sanidad, Mónica García, hubo un compromiso para que "las comunidades eleváramos la modificación de los criterios de la unidad de formación", y "creíamos que esta quinta ministra del Gobierno de Pedro Sánchez venía, de verdad, a creer que el problema era el déficit de profesionales", sin embargo, en la Comisión Delegada y una Comisión de Recursos Humanos del día 26 y 29 de febrero "no pudimos hablar de esos criterios de modificación", ha lamentado.

"Nos emplazan a una nueva comisión, esta vez de atención primaria, y nos tememos que lo que quieren es marear la perdiz y seguir mareando la perdiz durante cinco años. No se solucionará el problema si no hay una modificación de los criterios y si no hay un aumento de plazas extraordinarias", ha destacado la consejera para finalizar afirmando que la Junta "seguirá trabajando para cubrir Estepa".