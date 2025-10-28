Salvamento, Capitanía y Cruz Roja realizan en Sevilla un ejercicio de lucha contra la contaminación en el Guadalquivir

Archivo - Salvamar Suhail atracada en el Puerto en una imagen de archivo. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El río Guadalquivir ha acogido este martes un ejercicio de lucha contra la contaminación con el objetivo principal de minimizar un impacto ambiental en una zona especialmente sensible del río, el Brazo de la Torre, mediante la contención y recogida del supuesto vertido.

En este sentido, se han desplegado barreras de contención y se ha fondeado y colocado una barrera deflectora (de desviación) para evitar la entrada del contaminante en el caño de la Torre.

Salvamento Marítimo (Sociedad dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de Marina Mercante) ha coordinado el simulacro, bajo la dirección de la Capitanía Marítima de Sevilla, en combinación con varios organismos como la Autoridad Portuaria de Sevilla, el Centro de Coordinación de Salvamento en Cádiz, el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento (CNCS), Cruz Roja y la Base Estratégica de lucha contra la Contaminación BEC de Sevilla.

Asimismo, han estado presentes representante del Miteco y del Parque Nacional de Doñana. Las unidades participantes han sido la Salvamar Suhail, la LS Júpiter y dos embarcaciones auxiliares de Cruz Roja. Este ejercicio ha permitido evaluar la capacidad de respuesta interinstitucional ante un incidente de contaminación marítima en un entorno fluvial de alta sensibilidad ecológica, reforzando la coordinación y eficacia de los protocolos de emergencia.