El San Francisco de Paula de Sevilla abandona sus instalaciones del centro tras la recalificación de sus terrenos

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Internacional de Sevilla San Francisco de Paula ha anunciado este lunes que "está estudiando la posibilidad de trasladarse a unas nuevas instalaciones fuera del casco histórico". Asimismo, ha indicado que se han iniciado los trámites para la recalificación urbanística de su actual sede situada en la calle Santa Ángela de la Cruz números 7 y 9.

En un comunicado remitido por el centro, el director del Colegio, Luis Rey, ha asegurado que se están analizando posibles alternativas que puedan ofrecer condiciones "óptimas" de comunicaciones, equipamiento, tecnología, sostenibilidad y amplitud. "Áreas fundamentales como la música, la tecnología o el deporte se verán enormemente beneficiadas en un nuevo espacio que permita desplegar todo el potencial de su modelo pedagógico", ha afirmado.

Asimismo, ha asegurado que la decisión es "sentimental dolorosa" tras haber sido la sede del Colegio durante 140 años y ser una construcción histórica del siglo XVII con "un enorme valor simbólico para todos". "Pero cualquier opción que nos ayude a seguir mejorando el proyecto educativo y la formación de excelencia de nuestros alumnos debe ser evaluada con serenidad y responsabilidad y analizarla con apertura y visión a largo plazo", ha señalado.

En esta línea, Rey ha señalado que el Colegio informará a las familias y colaboradores sobre "todas las novedades relevantes que se vayan produciendo". "Es un proceso de años" ha indicado Rey que también ha descartado la venta a fondos extranjeros. La obtención de recursos de cara a las nuevas instalaciones será tarea de la Fundación Goñi y Rey.

El comunicado ha sido publicado a raíz de la información adelantada por Diario de Sevilla del inicio de los trámites en la Gerencia de Urbanismo de cambiar la calificación urbanística del inmueble. Según el medio, el estudio propone cambiar la calificación de Equipamiento Dotacional Educativo a Centro Histórico. Esto abre la puerta a "nuevos usos como los de vivienda, hotelero, oficinas y comercio".