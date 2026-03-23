San Juan de Aznalfarache acoge por segunda vez consecutiva la Copa Covap y decide los finalistas de Sevilla

Participantes en la Copa Covap. - COPA COVAP

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

La 13ª edición de la Copa Covap, iniciativa educativa y deportiva promovida por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, se ha celebrado este pasado domingo por segunda vez consecutiva en San Juan de Aznalfarache, localidad sevillana en la que se han dado cita alrededor de 1.000 personas y más de 400 niños de diez y once años de edad pertenecientes a 34 equipos que han participado en cuatro categorías; en concreto, 16 de fútbol, cuatro de baloncesto femenino, cuatro de baloncesto masculino y diez de baloncesto 3x3 masculino.

Además, al término de la jornada, y tras una sucesión de eliminatorias en las que se han ido enfrentando equipos de la provincia, se han conocido a los cuatro equipos que representarán a Sevilla en la Fase Final de junio, según han informado desde la organización de la Copa Covap en una nota.

En concreto,se han proclamado vencedores el C.D. Peloteros Sierra Sur de Sevilla en fútbol tras ganar 2-1 al U.D. Loreto Alevín en la tanda de penaltis --tras empatar 1-1--; el C.B. Coria en baloncesto masculino, tras derrotar 24 a 4 a San Juan de Aznalfarache; y el C.B. Coria en baloncesto femenino, que ha vencido al Club Baloncesto Sevilla Femenino por 27 a 16.

Por su parte, en la nueva modalidad de baloncesto 3x3 --estrenada en esta edición--, el conjunto ganador ha sido el masculino C.B. Ciudad de Dos Hermanas Azul venciendo 16 a 6 a C.B. Ciudad de Dos Hermanas Rojo.

PROGRAMA EDUCATIVO

En paralelo a los encuentros deportivos se ha llevado a cabo la labor formativa de la Copa Covap, centrada en "analizar el uso de pantallas en la infancia y en promover una reflexión constructiva".

Así, durante la mañana, un equipo de psicólogos ha impartido las sesiones 'Descubriendo tu superpoder digital', en la que se han trabajado con los participantes para abordar un uso "responsable y consciente" de la tecnología.

Al mismo tiempo, profesionales nutricionistas han ofrecido a las familias las charlas pedagógicas 'Familias digitales, hábitos saludables', donde han aportado "recomendaciones prácticas para gestionar el tiempo de exposición a dispositivos electrónicos y favorecer rutinas más equilibradas".

En esta edición se vuelve a poner el foco en la "importancia de promover hábitos de vida saludables que permitan a niños y niñas descubrir sus propios 'superpoderes'".

A través de "una alimentación equilibrada, la práctica regular de actividad física y el cuidado del bienestar emocional", la Copa Covap muestra "cómo pequeñas acciones del día a día pueden fortalecer el cuerpo y la mente, preparando a las nuevas generaciones para un futuro más sano".

Desde la Copa Covap reivindican que estos hábitos "contribuyen además al desarrollo de ocho valores y capacidades fundamentales --fuerza, resistencia, energía, control, conexión, seguridad, conocimiento y salud--, base para un crecimiento integral y para formar adultos más conscientes".

Además del programa formativo, la sede sevillana ha contado con el espacio de ocio 'Muévete con Covap', un área diseñada para que participantes y familias disfrutaran de diversas propuestas lúdicas, y que ha tenido entre sus protagonistas a las mascotas Covita, Junior y Torito.

RECORRIDO POR LAS OCHO PROVINCIAS ANDALUZAS

Tras su paso por Huétor Tájar (Granada), Conil de la Frontera (Cádiz), Huércal de Almería, Palma del Río (Córdoba), Mijas (Málaga) y San Juan de Aznalfarache, la 13ª Copa Covap continuará su recorrido por las dos provincias andaluzas restantes, y Martos (Jaén) será la próxima parada el 12 de abril, finalizando en La Palma del Condado (Huelva) el 26 de abril. La Fase Final, que reúne a los equipos ganadores de cada provincia, se celebrará los días 6 y 7 de junio.

Uno de los elementos destacados de esta edición es la incorporación como embajador de la Copa Covap de Jesús Navas, "una figura de referencia en el deporte nacional que simboliza los valores de humildad y compromiso que promueve la iniciativa".

Además, este proyecto ha incorporado este año cinco nuevos patrocinadores de referencia, como son la Fundación Unicaja, la Junta de Andalucía, Volvo, Culligan y John Smith, que es la marca que viste las nuevas equipaciones.