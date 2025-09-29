San Juan de Aznalfarache (Sevilla) impone la Medalla de Oro del municipio a la Virgen de los Dolores

Imposición de la Medalla de Oro de San Juan de Aznalfarache a la Virgen de los Dolores. - AYUNTAMIENTO SAN JUAN DE AZNALFARACHE

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) ha impuesto este sábado la Medalla de Oro del municipio a la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, titular de la Hermandad Sacramental de San Juan Bautista.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, la localidad ha concedido esta distinción honorífica a la Virgen de los Dolores tras su aprobación en el Pleno ordinario del mes de septiembre. "Es un reconocimiento al amor, la fe y la devoción que durante generaciones ha despertado Nuestra Señora de los Dolores en el corazón de los sanjuaneros, un homenaje por sus más de dos siglos de devoción en nuestro municipio" ha señalado la alcaldesa, María Luisa Moya, al tiempo que ha afirmado que "forma parte inseparable del alma de nuestro pueblo representando la devoción popular, el patrimonio inmaterial y la historia viva de San Juan".

Así, la edil ha sido la encargada de colocarle la Medalla a la Virgen durante el acto institucional celebrado en la plaza de la Mujer Trabajadora.

Tal y como ha informado el Consistorio, en torno a las seis de la tarde, ha partido la Virgen en Santo Rosario de su parroquia de San Juan Bautista para llegar hasta el Ayuntamiento donde se ha oficiado la misa y posteriormente se ha desarrollado el acto institucional con las intervenciones de la viceconsejera de Cultura de la Junta de Andalucía, María Esperanza O'Neill, la alcaldesa y el Hermano Mayor, Fernando Paz.

La misa ha contado con el acompañamiento del grupo vocal de cámara 'Opus Vocis'. Una vez concluido el acto en la plaza de la Mujer Trabajadora, se ha dado inicio a la procesión extraordinaria.

La comitiva de la procesión extraordinaria ha estado compuesta por la Junta de Gobierno de la hermandad, representantes de la Corporación municipal y de todas las hermandades de la localidad. La dirección del paso ha sido compartida entre los capataces de la familia Peña y auxiliares, y de la familia Ariza.