San Juan (Sevilla) supera por tercer año el millar de inscritos en las escuelas deportivas y actividades para adultos

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

El Polideportivo Primero de Mayo de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) está a pleno rendimiento con el inicio de las escuelas deportivas y de las actividades para adultos. Más de 1.000 personas se han inscrito esta temporada, en la que se han recibido 514 inscripciones para el deporte para adultos y las solicitudes para las escuelas deportivas supera el medio millar.

En la jornada inaugural de la temporada les ha recibido el delegado de Deportes, Carlos Amado, que ha agradecido a todos los usuarios la confianza por participar en las distintas propuestas que plantea la delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Juan, como informa el Consistorio en una nota de prensa.

"El deporte es una de nuestras apuestas y nos llena de orgullo y satisfacción la gran respuesta de la ciudadanía a nuestra oferta deportiva. Deporte para pequeños y mayores en nuestro municipio. Seguimos trabajando para mejorar nuestras instalaciones y el próximo paso serán las obras en los vestuarios de la piscina", ha señalado el edil.

Muchas de las actividades ofertadas ya han completado su cupo de participación y han llenado sus plazas al 100%, aunque en algunos casos quedan plazas libres en diversos horarios. Por este motivo la inscripción continuará abiertas mientras haya alguna plaza disponible.

En total, son 14 escuelas deportivas las que están ya funcionando: atletismo, baloncesto, baile moderno, gimnasia deportiva y acrobacia, gimnasia rítmica, iniciación deportiva, natación, natación sincronizada, natación deportiva, patinaje en línea, sevillanas taekwondo, tenis y pádel.

Además, se ofrecen nueve actividades para adultos: pádel (con diferentes categorías), Bodypower, pilates, taekwondo, GAP, gimnasia de mantenimiento, yoga y musculación. En la piscina cubierta, además del baño libre y una multitud de cursos con diferentes niveles para el aprendizaje de la natación, se puede practicar gimnasia acuática y acuagym.