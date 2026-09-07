Sanidad confirma una agresión verbal a una pediatra del Centro de Salud de San Hilario de Sevilla al grito de "racista"

Archivo - Imagen de recurso de agresión médica. - CEDIDO POR SATSE - Archivo

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Sevilla (SMS) ha lamentado una nueva agresión a una pediatra en la provincia. En esta ocasión, el episodio ha ocurrido en el Centro de Salud San Hilario mientras desarrollaba su actividad asistencial en la jornada del pasado 4 de septiembre.

Los hechos tuvieron lugar durante una consulta en horario de mañana, según ha informado el sindicato en una nota. La madre de una paciente manifestó su desacuerdo con las actuaciones propuestas por la facultativa para el abordaje de los síntomas que presentaba.

Pese a que la pediatra explicó las medidas indicadas y los pasos que debían seguirse, la usuaria fue elevando progresivamente el tono hasta que, ya en la puerta de la consulta, terminó increpando e insultando a la profesional, a la que calificó de "racista" y "sinvergüenza".

Desde el SMS han aclarado que discrepar es una decisión clínica legítima, pero "insultar, intimidar o descalificar a quien ejerce su profesión no lo es". "Los pacientes y sus familiares tienen derecho a preguntar, expresar sus dudas e incluso mostrar su desacuerdo con la atención recibida, pero siempre dentro de los límites elementales del respeto. La discrepancia forma parte de la relación asistencial; la agresión, no", han agregado.

Por su parte, la facultativa ha comunicado formalmente lo sucedido y se encuentra pendiente de interponer una denuncia, mientras es asesorada y respaldada por el SMS. "No debemos banalizar la violencia verbal ni aceptar que los insultos, las amenazas o las conductas intimidatorias se conviertan en una circunstancia más del ejercicio sanitario. Ningún profesional debe asumir la humillación o el miedo como parte de su jornada laboral", han precisado desde el sindicato.

Finalmente, el SMS ha animado a "todos los profesionales a comunicar y denunciar cada agresión, también las verbales". "Solo haciendo visible cada episodio podremos dimensionar realmente este problema y exigir las medidas necesarias para combatirlo", han afirmado.