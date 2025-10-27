Sanidad elaborará un protocolo ante exposiciones medioambientales a raíz del caso de los hedores de Coria (Sevilla)

Archivo - Imagen de la gasolinera foco de la contaminación de Coria, en imagen de archivo. - ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DE CORIA DEL RÍO - Archivo

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía elaborará un protocolo de investigación de exposiciones medioambientales, una iniciativa pionera en España y que pondrá el foco en la vigilancia epidemiológica, la formación de profesionales y la promoción de la salud.

Así lo ha trasladado este lunes la Junta de Andalucía a la asociación vecinal de la barriada del Guadalquivir de Coria del Río (Sevilla) en una nueva reunión bajo el amparo del grupo de trabajo que analiza la problemática de los olores en esta barriada y en la que ha estado presente también la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Sevilla, Inmaculada Gallardo.

En la reunión se han expuesto, además, los trabajos realizados hasta la fecha en el seno del grupo de trabajo. Además de este anuncio, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha trasladado a los vecinos la puesta en marcha de otras medidas como el refuerzo de la vigilancia epidemiológica de manera prospectiva por parte del Distrito Sanitario, la formación de los profesionales del centro de salud de la localidad en el conocimiento de los síntomas asociados a una intoxicación por compuestos orgánicos volátiles, así como del circuito de alerta operativo.

Entre otras medidas analizadas en la reunión se han contemplado también acciones específicas para la promoción de la salud en la barriada. Desde que en el año 2017 vecinos de esta barriada presentaron una denuncia por malos olores en sus domicilios, la Junta ha puesto en marcha diferentes acciones para trabajar de forma conjunta con los vecinos afectados, añade el comunicado.

Desde el área sanitaria, en 2020 se creó una comisión de participación ciudadana con el Distrito Sanitario y los vecinos que ha mantenido reuniones periódicas para atender sus demandas asistenciales, incrementado el número de médicos en el centro de salud y estableciendo un sistema de consultas en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Virgen del Rocío.

Además, desde Salud Pública se han realizado y remitido a la asociación dos estudios epidemiológicos retrospectivos sobre los pacientes atendidos en 2017. De este grupo de trabajo forman parte también representantes de las delegaciones territoriales de Sevilla de las consejerías de Salud y Consumo, Industria, Energía y Minas, Agricultura, Pesca Agua y Desarrollo Rural, así como de la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático y de la Dirección general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica.

Igualmente se integran representantes del Ayuntamiento de Coria del Rio, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de las empresas Emasesa y Aljarafesa.

Los vecinos de la citada barriada afectados por la contaminación derivada de una fuga de hidrocarburos de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L. enclavada en dicha llegaron a poner sobre la mesa la posibilidad de llevar a cabo una manifestación ante la sede de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente o el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, si no contaban este otoño con información oficial de la Junta acerca de las mediciones ambientales en este entorno.

Al respecto, durante un encuentro de este grupo de trabajo celebrado el pasado mes de marzo se acordó por unanimidad efectuar una serie de actuaciones adicionales para constatar el estado ambiental de la barriada Guadalquivir.

Por un lado, la Consejería anunció que realizaría nuevas mediciones de la calidad del aire atmosférico en distintos puntos del municipio. Para ello, se emplearía una nueva estación móvil de control que ha adquirido la Consejería, así como nuevos dispositivos para analizar la presencia de contaminantes.

Por otra parte, la Consejería de Industria, Energía y Minas, en el ámbito de sus competencias de control de la seguridad industrial, inició los trámites para solicitar una "inspección completa" de la estación de servicio. Esta actuación de control incluiría pruebas de estanqueidad de tubería y depósitos para comprobar el estado de seguridad industrial en el que se encuentra la citada estación de servicio.