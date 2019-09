Sanlúcar aprueba una calle para Amancio Ortega y Adelante avisa de "cacicada" y ruptura del "consenso"

Publicado 12/09/2019 18:03:53 CET

El Gobierno defiende que el empresario "salva vidas" y Adelante señala las "dudas" de su figura y los "sanluqueños ilustres" aún sin calle

El último pleno celebrado por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), gobernado por el independiente Eustaquio Castaño junto con el PP y la también fuerza independiente Sanlúcar Activa, ha aprobado dedicar una avenida del pueblo al empresario Amancio Ortega, fundador del grupo Inditex y cuya fortuna suma miles de millones de euros, por la "generosidad" gracias a la cual ha "salvado la vida" a numerosos enfermos de cáncer, toda vez que PSOE y Adelante Sanlúcar Avanza han votado en contra, señalando este último grupo las "dudas" que rodean a la figura de Ortega y la relación de "sanluqueños ilustres" que aún carecen de presencia en el callejero.

Según el Ayuntamiento, la propuesta en cuestión fue aprobada con los votos a favor del Grupo Independiente Sanluqueño de Eustaquio Castaño, el PP, Sanlúcar Activa y Vox, toda vez que votaron en contra el PSOE y Adelante Sanlúcar Avanza.

Mediante esta modificación del nomenclátor del municipio, la actual avenida del Polideportivo será nominada en honor de Amancio Ortega, defendiendo el alcalde, Eustaquio Castaño, que "la generosidad de Amancio Ortega (en materia sanitaria) está haciendo la vida más fácil a muchos enfermos de cáncer en España, entre ellos varios vecinos de Sanlúcar". "Estos sanluqueños que libran sus particulares batallas contra el cáncer con algunos de los aparatos que la Fundación Amancio Ortega ha donado a los hospitales públicos son los que nos han animado a tramitar la propuesta", ha defendido, insistiendo en que el empresario "es un salvador de vidas y hay que reconocérselo".

La moción aprobada, en ese sentido, esgrime que la fundación de Amancio Ortega ha dedicado "310 millones de euros al tratamiento oncológico de españoles, muchos de ellos sanluqueños", así como "más de 46 millones de euros a programas sociales, de educación y bienestar social, a favor del empleo de colectivos vulnerables".

No obstante, desde Adelante Sanlúcar Avanza, el concejal Vicente Manuel Terenti ha acusado al alcalde de "romper el consenso" y promover "una cacicada". Al respecto, Terenti ha explicado a Europa Press que en el Ayuntamiento mediaba la tradición "no oficial" de que las nominaciones de calles y plazas derivasen del "respaldo ciudadano" y estuviesen sujetas al "consenso político", para que reflejen siempre "la voluntad popular" y evitar así "polémicas".

Al respecto, ha explicado que fue el jueves de la semana pasada, en el marco de la comisión informativa previa al pleno celebrado el martes ya de esta semana, cuando el alcalde presentó "por sorpresa" esta propuesta que "no había sido hablada" con antelación. "Le pedimos analizarlo antes y comprobar si había respaldo ciudadano", ha avisado Terenti, relatando que la moción fue no obstante introducida en el pleno, cuando PSOE y Adelante Sanlúcar Avanza habrían reclamado de nuevo "dejarla sobre la mesa" para evaluar el apoyo vecinal o no a la idea.

Y es que a su juicio, la moción estaba siendo promovida "sin recorrido previo", en un contexto en el que pesa además una relación de "sanluqueños ilustres" aún no incluidos en el nomenclátor del municipio. De tal modo, ha precisado que Juan Escámez, alcalde socialista de la localidad hasta su muerte en 2010 cuando aún ostentaba el cargo de primer edil, sigue sin contar con una calle a su nombre porque aunque media acuerdo político para ello, el PSOE pide además consenso respecto a la calle concreta que se le dedique, toda vez que tampoco cuentan con calle rotulada un catedrático de Lengua y escritor nacido en la localidad y un veterano fisioterapeuta también sanluqueño curtido en el Sevilla F.C.

Además, ha señalado las "dudas" que rodean a la figura de Amancio Ortega, lo que le ha llevado a recordar el informe elevado por Los Verdes al Parlamento Europeo acusando a Inditex de eludir 585 millones de euros en impuestos mediante técnicas de "ingeniería fiscal", o la promoción del "trabajo esclavo" en las fábricas del grupo textil en el extranjero.

Del mismo modo, ha avisado de los problemas de Inditex con la Justicia por "vulneración de derechos laborales", toda vez que el juzgado de lo social número tres de Almería condenó en enero a Zara España por vulnerar los derechos de dos dependientas que tenían jornada reducida por cuidado de sus hijos, si bien como ha recordado, el propio alcalde fue condenado el pasado mes de marzo por apoyar en 2002 una licencia "ilegal" para la construcción de una casa de hermandad, con una altura que sobrepasaba en dos metros la máxima permitida por el planeamiento urbano vigente, según la sentencia recogida por Europa Press, que habría sido objeto de recurso.

"Ha sido una cacicada y el asunto ya ha provocado polémica en las redes porque hay gente que lo ve como algo negativo", ha dicho Manuel Vicente Terenti, lamentando que se haya "roto el consenso" que regía en Sanlúcar para que las nominaciones de vía no fuesen "un instrumento de controversia".