Sanlúcar la Mayor (Sevilla) incorpora un campeonato deportivo de 'cross training' a las fiestas patronales

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación ha acogido la presentación oficial de los 'Sol Games', un evento deportivo que se incorpora este año al programa de las fiestas patronales de San Eustaquio. Se trata del primer campeonato de 'cross training' que se celebrará en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), organizado por el Ayuntamiento junto a la empresa local 'Lemon Box'.

En el acto han participado Eduardo Jacob Macías García, delegado de Fiestas Mayores y Cultura, junto a la coordinadora del área de Deportes, Consuelo Romero, entre otros, informa la Diputación en una nota de prensa. Los 'Sol Games' reunirá a más de un centenar de deportistas en una cita que promete convertirse en un gran acontecimiento deportivo en la localidad.

El campeonato se desarrollará durante dos jornadas: el sábado 20 de septiembre, en las instalaciones de esa firma, de 8,30 a 20.30 horas, y el día siguiente, en el recinto ferial de la Corredera, de 8,30 a 15,00 horas, con la entrega de trofeos, animación, ambigú y ambiente festivo.

El 'crossfit' es una disciplina que combina distintos ejercicios funcionales y de alta intensidad, con retos que ponen a prueba fuerza, resistencia, agilidad y el trabajo en equipo. Esta primera experiencia, según el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, busca acercar la práctica de este deporte a todos los públicos, sumando una dimensión deportiva y de convivencia a las fiestas patronales, "ya que no sólo los competidores disfrutan, sino también el público asistente, pues se trata de un deporte muy entretenido de ver".