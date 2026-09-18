Sanz afea al PSOE de Sevilla criticar el precio de las VPO del Pítamo "cuando Muñoz lo fijó siendo alcalde"

Archivo - Imagen de archivo de una promoción de vivienda de protección oficial en Sevilla - JOAQUÍN CORCHERO - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente, Patrimonio y Vivienda del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha respondido a las críticas del Partido Socialista sobre el precio de las 125 viviendas protegidas de la promoción Entreolivos-Bellavista (El Pítamo), y ha recordado al respecto que se trata de una promoción iniciada por el gobierno de Antonio Muñoz y que "fue el propio PSOE, cuando gobernaba el Consistorio, quien aprobó el precio que ahora denuncia".

"Que el PSOE venga ahora a rasgarse las vestiduras por el precio de unas viviendas que ellos mismos pusieron en marcha y cuyo precio ellos mismos fijaron es, cuando menos, una desvergüenza", ha afirmado De la Rosa, en una nota de prensa, que ha pedido a la formación socialista "un mínimo de rigor antes de salir a dar lecciones sobre una promoción que lleva su firma".

En este sentido, el edil ha recordado al equipo de Muñoz que "quizá también se les ha olvidado" que, apenas hace unas semanas, votaron en contra en el Pleno de la moción presentada por el gobierno de José Luis Sanz para exigir al Gobierno bajar el precio de la vivienda y otros tributos vinculados al sector inmobiliario.

El delegado ha señalado también que es "entendible" que al PSOE le incomode la comparación entre las más de 2.200 viviendas protegidas impulsadas por el gobierno de Sanz en poco más de tres años y las 83 que dejó el gobierno socialista en ocho años de mandato, pero ha insistido en que "esa incomodidad no puede llevarles a olvidar que el precio que ahora critican lo fijó el propio Antonio Muñoz siendo alcalde".

De la Rosa ha recordado que las viviendas promovidas por el actual gobierno municipal tienen actualmente un precio de alquiler protegido "en torno a un 20% inferior al fijado por el Ministerio de Vivienda", y ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez "una necesaria bajada de impuestos en la adquisición de vivienda protegida" que facilite el acceso a la vivienda a quienes lo necesitan.

Asimismo, el delegado ha exigido a Muñoz una reacción ante la retirada por parte del Ministerio de una aportación de cuatro millones de euros anuales comprometida para la construcción de vivienda pública en Sevilla, una decisión que, según ha lamentado, se ha comunicado "sin explicación alguna" al Ayuntamiento.

"Mientras nosotros multiplicamos por más de 25 la vivienda protegida que dejó el PSOE, ellos se dedican a hacer oposición a su propia gestión. Que empiecen por explicar por qué el Gobierno de Sánchez nos retira la financiación comprometida para seguir construyendo vivienda pública en esta ciudad", ha concluido De la Rosa.