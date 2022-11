Sanz alerta del "incremento" de la inseguridad en Las Golondrinas (Sevilla) y promete más zonas verdes y limpieza

SEVILLA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado este miércoles que los vecinos de las barriadas de Las Golondrinas, La Paz y Gustavo Adolfo Bécquer "se sienten desprotegidos e intranquilos" ante el "incremento" de robos y actos vandálicos, así como de gorrillas y personas sin hogar, lo que, a juicio de Sanz, "demuestra el fracaso del gobierno municipal del PSOE en asuntos sociales".

Tras mantener una reunión con vecinos de estas tres barriadas, Sanz ha anunciado que, si llega a ser alcalde de Sevilla tras las elecciones de mayo de 2023, "dotaré a estas barriadas de más zonas verdes y zonas deportivas e incrementaré la limpieza y seguridad para terminar con su abandono". En una nota de prensa, el candidato ha asegurado que los vecinos "me han trasladado los graves problemas de seguridad, vandalismo, consumo de drogas, botellona y suciedad que están sufriendo".

Al hilo de ello, se ha comprometido a que "cuando sea alcalde, desconcentraré los albergues de la Macarena y reforzaré la seguridad y limpieza para acabar con la degradación del barrio". El candidato del PP a la Alcaldía proyecta unos servicios sociales "similares" a los que estuvo visitando en Madrid, con nuevos albergues descentralizados, más plazas y empleabilidad para los usuarios.

Además, se duplicarán las Unidades Municipales de Intervención y Emergencia Social (Umies) para incrementar la atención a las personas sin hogar en la calle, trasladarlas a los centros destinados para ellos y ayudarles "en todo lo posible". Estos centros contarán con terapeutas, médicos y enfermeros, así como con lugares específicos para las mascotas, ya que son muchas las personas sin hogar que no quieren estar en el albergue porque sus mascotas no pueden estar con ellos.

"Quiero que Sevilla tenga unos servicios sociales eficaces, que sean de diez. El Ayuntamiento se preocupará de los más necesitados", ha manifestado. "No voy a consentir que se siga agravando la convivencia en estos barrios y que cada vez estén más degradados por la inseguridad y suciedad, y, sobre todo, por la incapacidad del gobierno municipal del PSOE", ha manifestado José Luis Sanz, que ha reiterado la necesidad de incrementar el número de agentes de la Policía Local en, al menos 400, así como en reivindicar al Estado los 400 agentes de la Policía Nacional que faltan.

El candidato del PP a la Alcaldía ha destacado que "los vecinos no tienen por qué soportar diariamente robos, personas durmiendo en los portales, haciendo sus necesidad en la calle, suciedad, malos olores, botellona, problema de ruidos, suciedad y un sinfín más de problemas". Además, los vecinos critican la "falta" de zonas verdes y deportivas. "Sevilla necesita un alcalde que le dedique las 24 horas a una ciudad y a unos vecinos que merecen mucha atención, muchas medidas y muchas políticas de mejora. El alcalde Muñoz no puede estar mirando a las estrellas mientras los vecinos no pueden pasear tranquilos por sus barrios, que están totalmente abandonados", ha concluido.