Sanz anuncia que duplicará los equipos para la retirada de la cera de las calles de Sevilla y evitar accidentes

El candidato del PP a la Alcaldía señala que incrementará la frecuencia del servicio de limpieza viaria

SEVILLA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado este lunes que "duplicará" los equipos para que la cera "esté retirada a la mayor brevedad de nuestras calles", así como su intención de incrementar el servicio de limpieza viaria.

Así Sanz, tras recorrer las calles Francos, Chapineros, Álvarez Quintero, Sierpes, Plaza Nueva, Avenida de la Constitución, Cuesta del Rosario, Rioja, Plaza del Duque, Alcaicería, Tetuán, Plaza del Triunfo, Asunción, entre otras, ha manifestado que "han pasado 30 días desde el Domingo de Resurrección y aún hay restos de cera en las calles, por lo que urge que se retire de manera inmediata para evitar caídas y accidentes", ha destacado en un comunicado.

"Sevilla necesita un proyecto de ciudad --con el PSOE hemos perdido siete años--, pero antes necesitamos que Sevilla funcione, algo que actualmente no ocurre; una de las mejores pruebas es que después de un mes de que acabara la Semana Santa todavía hay gotas de cera en muchos rincones de Sevilla", ha añadido Sanz, al tiempo que ha criticado al alcalde --el socialista Antonio Muñoz-- por "no saber gestionar la retirada de la cera de las calles".

Asimismo, Sanz ha manifestado que un alcalde debe gestionar "con eficacia y eficiencia" los problemas diarios de la ciudad, "algo que en Sevilla, con el gobierno del PSOE, no ocurre". El alcalde "no está en la calle, no está en los problemas diarios de Sevilla, sólo se dedica a las presentaciones de la agenda de la ciudad".

Del mismo modo, Sanz ha señalado que el servicio básico de limpieza, al igual que el resto de servicios, "tiene que funcionar con eficacia y eficiencia": "Eso es lo que empezaré a hacer en Lipasam desde el minuto uno". El candidato popular a la Alcaldía también ha asegurado que en la empresa municipal de limpieza "hay unos magníficos profesionales, lo único que hace falta es que esté bien gestionada".

Sanz ha recordado que una de las primeras acciones que aplicará si logra la Alcaldía, dentro de su proyecto de ciudad de la cultura de la eficacia, "será un decálogo para que Sevilla esté limpia. Trabajaremos con firmeza y decisión para que los servicios de limpieza puedan contar con el aumento de efectivos necesarios para posibilitar la calidad y la frecuencia a la que aspiramos: entre 160 y 200 efectivos".

Entre las medidas de limpieza contempladas, destaca el incremento de la frecuencia de actuación de los servicios de limpieza viaria. Para ello, plantea tres servicios de barrido manual a la semana, dos de barrido mecanizado/mixto con sopladora en ese mismo periodo y un servicio de baldeo mixto cada dos semanas.

Por otro lado, "se crearán equipos de limpieza urbana integral, con el objetivo de complementar y optimizar los servicios programados, que buscarán la excelencia y trabajarán prioritariamente en horario de tarde. Serán equipos dependientes de los distritos (uno por distrito), que marcarán las prioridades, en coordinación con las entidades vecinales de cada barrio", ha concluido Sanz.