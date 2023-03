Sanz anuncia un plan para acabar con la "degradación y abandono" del entorno de José Laguillo en Sevilla

SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha avisado este jueves de la "degradación y abandono" de José Laguillo y su entorno y ha anunciado que llevará a cabo un plan "para solucionar todos los problemas que plantean los vecinos".

En este sentido, Sanz ha mantenido un encuentro con los vecinos de José Laguillo, calle Arroyo y alrededores "en el marco de su banco" donde le han trasladado que "se sienten abandonados por el gobierno municipal, que no limpia sus calles, no renueva los contenedores, no arregla las calles, no dota la zona de equipamientos deportivos, no crea más aparcamientos ni adecenta la glorieta que hay junto al parking", enumera en una nota de prensa.

Además, los hosteleros de la calle Venecia "han alertado de la falta de limpieza en la zona", donde "ellos mismos tienen que barrer las aceras" y denuncian "la ausencia de baldeos y que no renuevan los contenedores ni papeleras". Al hilo de ello, Sanz ha explicado que tiene preparado un decálogo de limpieza que pondrá en marcha si logra ser alcalde tras los comicios del 28 de mayo. Entre esas medidas, destaca el incremento de la frecuencia de la limpieza, la recuperación de los baldeos así como equipos de limpieza urbana integral en los distritos que trabajarán de manera coordinada con las entidades vecinales.

Por otro lado, los vecinos se quejan del "mal estado del pavimento", que el alcalde "no ha arreglado ni siendo delegado de Urbanismo ni ahora como regidor, así como de la falta de aparcamientos en la zona". El candidato del PP a la Alcaldía ha recordado que su proyecto contempla la ejecución de 32 microparking en la ciudad para solucionar este problema y se llevarán a cabo "con el correspondiente consenso vecinal".

"Dotaré a los distritos de más competencias para que se resuelvan con agilidad los problemas del día a día de los barrios", ha destacado el candidato popular. "Al igual que ocurre en otros barrios, los vecinos se sienten inseguros, por lo que resulta necesario un incremento de la seguridad". En Sevilla hay un "déficit de más de 800 agentes" entre Policía Local y Nacional, "la criminalidad crece en Sevilla y el alcalde no es capaz de reivindicar a Pedro Sánchez los agentes de Policía Nacional que faltan en Sevilla ni tampoco gestiona la Policía Local, a lo que se une la falta de inversión en cámaras de videovigilancia".

Del mismo modo, ante las "quejas vecinales", Sanz se ha comprometido con los vecinos a, de forma dialogada y consensuada, rehabilitar la zona de entrada y salida del parking, cuya plaza está "totalmente degradada y con un mobiliario urbano obsoleto".

Por último, Sanz se ha comprometido a dotar la zona de más equipamientos municipales como infraestructuras deportivas y adecentar las existentes. El candidato del PP a la Alcaldía ha concluido que "un alcalde que no se preocupa de que los servicios municipales funcionen es un alcalde que no está capacitado para gobernar", ha concluido.